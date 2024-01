Galaxy Fit 3 o krok od premiery. Kiedy Samsung pokaże nową opaskę?

KSamsung szykuje opaskę sportową Galaxy Fit 3

Na początku listopada zeszłego temat opasek sportowych Samsunga powrócił i było to niemałym zaskoczeniem. Południowokoreański gigant skupia się na smartwatchach, co zresztą doskonale widać po tym, że od ponad trzech lat żadnej opaski sportowej nie wypuścił. Przyznam się szczerze, że o linii Galaxy Fit zdążyłam już zapomnieć, dlatego sama się zdziwiłam, że gigant chce znów działać w tym temacie. Najwyraźniej jednak ma co do tej opaski spore plany, bo z miesiąca na miesiąc przecieki stawały się coraz konkretniejsze, odsłaniając nam tajemnice nadchodzącego Galaxy Fit 3.

Galaxy Fit 2

Poprzednie dwie generacje opaski były raczej typowe, a co za tym idzie, mocno przypominały Smart Bandy od Xiaomi, choć z bardziej prostokątnym kształtem pastylki. Do tego mieliśmy podstawowy zestaw funkcji, takich jak monitorowanie aktywności, w tym automatyczne rozpoznawanie pięciu z nich, monitorowanie snu, stresu, tętna czy licznik spalonych kalorii. Standard w tamtym czasie.

Czytaj też: Samsung w końcu naprawi jeden z problemów swoich składaków. Galaxy Z Flip 6 z wyczekiwanym ulepszeniem

Jednak po ponad trzech latach od premiery poprzedniej opaski rynek mocno się zmienił i dostępne teraz modele są znacznie bardziej zaawansowane. Zgodnie z tym, czego już się dowiedzieliśmy, Galaxy Fit 3 nie powinien odstawać od konkurencji, zarówno pod względem specyfikacji, jak i wyglądu. Zmiana będzie zauważalna, bo zamiast niewielkiej pastylki dostaniemy dużo większy, prostokątny ekran o przekątnej 1,61”. Będzie to więc konstrukcja przypominająca opaskę Pro od Xiaomi lub Bandy Huawei.

Samsung sięgnie po panel OLED o gęstości pikseli 302 ppi. Ekran otoczony będzie aluminiową obudową o stopniu wodoodporności do 5ATM. Zgodnie z doniesieniami, urządzenie będzie ważyć 21,39 gramów, zapewne razem z silikonową opaską. Obudowa ma być dostępna w kolorze szarym, srebrnym i różowo-złotym. Na najnowszych grafikach, pochodzących podobno wprost ze strony producenta (ktoś przez przypadek i przed terminem umieścił te zdjęcia na regionalnej stronie Samsunga), możemy dokładnie przyjrzeć się wyglądowi nadchodzącej opaski.

Co do oferowanych funkcji, spodziewam się, że Samsung wprowadzi na pokład akcelerometr, żyroskop, czujnik tętna, monitorowanie natleniania krwi SpO2, śledzenie snu czy stresu, bo to najbardziej podstawowe funkcjonalności w tego typu urządzeniach. Nie zabrakło też szczegółów dotyczących akumulatora – ogniwo ma mieć pojemność 200 mAh, obsłuży ładowanie 5 W i wystarczy na 13 dni pracy na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Samsung nadrabia zaległości. Na smartfony Galaxy trafi funkcja ratująca życie

Sądząc po tym, że najnowsze grafiki pochodzą wprost od Samsunga, premiera może być naprawdę bliska. Jestem ciekawa, czy południowokoreański gigant szykuje dla nas coś specjalnego, bo jeśli nie, powrót na rynek po tylu latach może okazać się trudny, biorąc pod uwagę fakt, że jeśli chodzi o inteligentne opaski, to Xiaomi od dawna ma tutaj największe wpływy.