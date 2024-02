Galaxy Fit 3 o krok od premiery. Kiedy Samsung pokaże nową opaskę?

KSamsung szykuje opaskę sportową Galaxy Fit 3

Na początku listopada zeszłego temat opasek sportowych Samsunga powrócił i było to niemałym zaskoczeniem. Południowokoreański gigant skupia się na smartwatchach, co zresztą doskonale widać po tym, że od ponad trzech lat żadnej opaski sportowej nie wypuścił. Przyznam się szczerze, że o linii Galaxy Fit zdążyłam już zapomnieć, dlatego sama się zdziwiłam, że gigant chce znów działać w tym temacie. Najwyraźniej jednak ma co do tej opaski spore plany, bo z miesiąca na miesiąc przecieki stawały się coraz konkretniejsze, odsłaniając nam tajemnice nadchodzącego Galaxy Fit 3.

Galaxy Fit 2

Poprzednie dwie generacje opaski były raczej typowe, a co za tym idzie, mocno przypominały Smart Bandy od Xiaomi, choć z bardziej prostokątnym kształtem pastylki. Do tego mieliśmy podstawowy zestaw funkcji, takich jak monitorowanie aktywności, w tym automatyczne rozpoznawanie pięciu z nich, monitorowanie snu, stresu, tętna czy licznik spalonych kalorii. Standard w tamtym czasie.

Czytaj też: Samsung w końcu naprawi jeden z problemów swoich składaków. Galaxy Z Flip 6 z wyczekiwanym ulepszeniem

Jednak po ponad trzech latach od premiery poprzedniej opaski rynek mocno się zmienił i dostępne teraz modele są znacznie bardziej zaawansowane. Zgodnie z tym, czego już się dowiedzieliśmy, Galaxy Fit 3 nie powinien odstawać od konkurencji, zarówno pod względem specyfikacji, jak i wyglądu. Zmiana będzie zauważalna, bo zamiast niewielkiej pastylki dostaniemy dużo większy, prostokątny ekran o przekątnej 1,61”. Będzie to więc konstrukcja przypominająca opaskę Pro od Xiaomi lub Bandy Huawei.

Samsung sięgnie po wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 256 x 402 px i gęstości pikseli 302 ppi. Ekran otoczony będzie aluminiową obudową o stopniu wodoodporności do 5ATM. Zgodnie z doniesieniami, urządzenie będzie ważyć 21,39 gramów, zapewne razem z silikonową opaską. Obudowa ma być dostępna w kolorze szarym, srebrnym i różowo-złotym. Na najnowszych grafikach, pochodzących podobno wprost ze strony producenta (ktoś przez przypadek i przed terminem umieścił te zdjęcia na regionalnej stronie Samsunga), możemy dokładnie przyjrzeć się wyglądowi nadchodzącej opaski.

Co do oferowanych funkcji, do dyspozycji użytkownika będzie śledzenie aktywności w ponad 100 trybach do wyboru, a także śledzenie snu, stresu i tętna. Urządzenie zostanie wyposażone także w czujnik wykrywania upadku oraz możliwość powiadamiania kontaktów alarmowych. Galaxy Fit3 poradzi sobie także z przychodzącymi powiadomieniami i kontrolą multimediów. Choć opaska nie obsługuje połączeń głosowych, pozwoli zakończyć połączenia z podłączonego urządzenia, a także wysłać wcześniej ustalone odpowiedzi na wiadomości. Nie zabrakło też szczegółów dotyczących akumulatora – ogniwo ma mieć pojemność 200 mAh, obsłuży ładowanie 5 W i wystarczy na 13 dni pracy na jednym ładowaniu.

Niestety dowiedzieliśmy się, że nie pojawi się tutaj ani wbudowany moduł GPS, ani nawet NFC, więc o płatnościach zbliżeniowych możemy tylko pomarzyć.

Czytaj też: Samsung nadrabia zaległości. Na smartfony Galaxy trafi funkcja ratująca życie

Sądząc po tym, że najnowsze grafiki pochodzą wprost od Samsunga, premiera może być naprawdę bliska. Jestem ciekawa, czy południowokoreański gigant szykuje dla nas coś specjalnego, bo jeśli nie, powrót na rynek po tylu latach może okazać się trudny, biorąc pod uwagę fakt, że jeśli chodzi o inteligentne opaski, to Xiaomi od dawna ma tutaj największe wpływy.

[Aktualizacja] Poznaliśmy cenę Galaxy Fit 3

Galaxy Fit3 będzie dostępny w co najmniej trzech kolorach – czarnym, białym i różowym. Urządzenie zostało właśnie zauważone w jednym ze sklepów w Tanzanii, co wskazuje, że premiera odbędzie się już na dniach. Dzięki temu poznaliśmy też cenę opaski, która ma wynosić 250 000 szylingów tanzańskich, a więc około 297 złotych w przeliczeniu. Oczywiście, jeśli Samsung wprowadzi tę nowość także na polski rynek, cena ta ulegnie podwyższeniu przez podatki i dodatkowe opłaty, więc spodziewam się, że producent wyceni ją na około 449-499 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że Xiaomi Smart Band 7 Pro można obecnie kupić za jakieś 249 zł, w dodatku oferuje ona GPS i NFC, nie wróżę produktowi Samsunga wielkiej przyszłości. W dodatku na dniach do Europy zawita Smart Band 8 Pro, który będzie bezpośrednim konkurentem Galaxy Fit 3 i z całą pewnością zaoferuje jeszcze więcej niż mocno spóźniony model południowokoreańskiego giganta.