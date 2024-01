Samsung pozbywa się ważnej funkcji ze swoich smartfonów. Użytkownicy nie będą zadowoleni

Samsung usuwa własne gesty nawigacyjne z One UI 6.1

Choć systemy operacyjne z każdą kolejną generacją zyskują coraz więcej, pewne elementy pozostają wspólne, dzięki czemu nawet po aktualizacji czy zmianie urządzenia w obrębie jednej marki, nie musimy uczyć się wszystkiego od nowa. Bywa jednak i tak, że w pewnym momencie przychodzi czas na ogromne zmiany i zapewne na takie zdecydował się właśnie Samsung, pozbywając się własnych gestów nawigacyjnych z One UI 6.1. Gesty te towarzyszą użytkownikom modeli producenta od lat, bo wprowadzono je w skórce Samsung Experience w systemie Android 8.0 Oreo, a potem rozszerzono przy okazji aktualizacji do kolejnej wersji Androida.

Czytaj też: One UI 6.1 przynosi koniec funkcji SmartThings Find. Samsung ma dla niej lepsze zastępstwo

Były one fajną alternatywą dla tych, którym pasek nawigacji i gesty z Androida nie odpowiadały. Co prawda Google projektował je na wzór tych z iOS, dzięki czemu nawet po przesiadce pomiędzy systemami można było w miarę intuicyjnie robić wiele rzeczy, ale wiadomo – każdy ma swoje własne preferencje. Podczas gdy pozostali producenci w większości pozbyli się już tej funkcji, południowokoreański gigant do tej pory nie szedł w ich ślady. Aż do One Ui 6.1. Zgodnie z informacjami, najnowsza wersja nakładki całkowicie usuwa gesty nawigacyjne Samsunga.

Oznacza to, że użytkownicy będą skazani na rozwiązania oferowane przez Androida – będą mogli korzystać z tradycyjnego paska nawigacyjnego z wirtualnymi przyciskami lub z domyślnych gestów nawigacyjnych systemu Google’a. Chodzi o takie gesty, jak przesunięcie palcem w górę od dołu, w celu wyświetlenia strony głównej, czy przesunięcie w górę i przytrzymanie, by wyświetlić Ostatnie. Tych gestów jest oczywiście więcej, ale z racji, że różnią się od tych, jakie oferował Samsung, wiele osób będzie musiało się ich uczyć.

Czytaj też: Ciesz się z nowych funkcji Galaxy S24, dopóki możesz. Później będziesz musiał za nie zapłacić

Jest to dość zaskakujące posunięcie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jedną z większych nowości, jaką dostały smartfony Galaxy S24. Chodzi o funkcję Circle to Search, która wymaga długiego naciśnięcia w celu aktywacji. W tym wypadku, jeśli zrobimy to niedbale, zamiast przejść do nowej formy wyszukiwania, skorzystamy z jednego z domyślnych gestów Androida. Co prawda, żeby być sprawiedliwym, gesty nawigacyjne Samsunga też mogłyby tu kolidować, ale tylko w przypadku jednej akcji, a nie tak jak przy Androidzie – kilku.

Czytaj też: Apple ogłasza wielkie zmiany. iOS otworzy się na inne sklepy z aplikacjami

Wiadomo, że taka zmiana na pewno obejmie serię Galaxy S24, ale co ze starszymi modelami? To wciąż pozostaje dla nas niejasne. Samsung nie ogłosił oficjalnie, co zawiera nakładka One UI 6.1 przygotowana dla innych urządzeń producenta, więc na razie wielu kwestii musimy się domyślać. Wydaje się jednak, że usunięcie gestów nie zostanie ograniczone tylko do najnowszych flagowców.