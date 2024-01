Dzieło Polaków ujrzało światło dzienne. Ten silnik nie jest ani na benzynę, ani na prąd

Od lat 80. XX wieku na Politechnice Krakowskiej są prowadzone badania nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa w tłokowych silnikach spalinowych. 29 stycznia odbyła się pokazowa prezentacja najnowszego wynalazku krakowskich inżynierów – uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się, jak działa urządzenie, które być można znajdzie zastosowanie w branży motoryzacyjnej i transportowej.

Wodór jawi się jako obiecująca alternatywa dla konwencjonalnych paliw takich jak benzyna czy diesel. Jego produkcję możemy prowadzić tak naprawdę w każdym kraju, tego paliwa nie musimy importować z konkretnych regionów zasobnych w surowce naturalne. O wiele bardziej usprawni to łańcuchy dostaw i stabilność rynku, który nie będzie uzależniony od politycznych relacji między poszczególnymi krajami.

Silnik spalinowy na wodór został uruchomiony w Krakowie. To wielki krok w badaniach

Prof. Marek Brzeżański podczas konferencji prasowej przyznał również , że wodorowe ogniwa paliwowe można stosować praktycznie w każdym typie pojazdów (kołowych, szynowych, w transporcie morskim czy maszynach budowlanych). Z uwagi na złożoną konstrukcję oraz spore rozmiary takiego silniki pierwsze modele raczej znajdą zastosowanie w większych pojazdach osobowych i przemysłowych.

Co więcej, paliwo wodorowe ma również tę przewagę na pojazdami zasilanymi bezpośrednio energią elektryczną, że nie musimy martwić się o nagłe wyładowanie się akumulatora, czy spadek jego pojemności w niższych temperaturach itd. Natomiast porównując to paliwo do benzyny czy diesla, to nie produkuje ono żadnych zanieczyszczeń, spalin, ani nie emituje dwutlenku węgla.

Prototypowy model silnika spalinowego na wodór został skonstruowany w Katedrze Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Marka Brzeżańskiego – czytamy w komunikacie prasowym uczelni. Jako bazę do badań wykorzystano 5-cylindrowy silnik przemysłowy Scania. Ten model właśnie poddano adaptacji do zasilania wodorem.

Badania krakowskich naukowców są prowadzone w kilku kierunkach. Uczeni nie skupiają się wyłącznie na silnikach spalinowych. Jak podaje PAP, cytując prof. Brzeżańskiego, nawiązana została współpraca z koncernem Toyota przy pracach nad ogniwami wodorowymi. Przez blisko cztery dekady badań powstawały także liczne projekty własne naukowców. Tutaj wspomniano chociażby o jednocylindrowym silniku z systemem bezpośredniego wtrysku wodoru do komory spalania.