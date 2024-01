To pierwszy taki samolot na ciekły wodór. Oszukuje grawitację, a jego zasięg jest imponujący

Sirius Jet to zeroemisyjny samolot VTOL (pionowego startu i lądowania) z wodorowo-elektrycznym układem napędowym. Wykorzystując aerodynamikę odrzutowca z wszechstronnością helikoptera, osiąga dłuższe odległości lotu, imponujące prędkości i duże wysokości przy niemal bezgłośnym locie. Maszynę zaprojektowano we współpracy z BMW Designworks i Sauber Group.

Zespół Sirius Aviation AG składa się z ponad 100 inżynierów, którzy od 2021 r. pracują nad samolotem w pięknym miasteczku Baar. Według ich twierdzeń, rozpoczął się już proces certyfikacji FAA, a pierwsze loty demonstracyjne zaplanowano na 2025 rok. Pełna certyfikacja i dostawy komercyjne są zaplanowane do 2028 roku.

Biznesowy samolot na wodór coraz bliżej

Sirius Jet to mniejsza wersja niemieckiego samolotu Lilium Jet, ale wykorzystująca paliwo wodorowe do zwiększenia zasięgu. Samolot jest dostępny w dwóch wariantach – Sirius Business Jet i Sirius Millenium Jet. Sirius Business Jet może pomieścić do trzech pasażerów i ma zasięg lotu 1850 km. Został zaprojektowany tak, aby mógł latać na wysokości do 9000 m i osiągać prędkość przelotową 600 km/h, wytwarzając wyjątkowo cichy poziom hałasu na poziomie 60 dB.

Tymczasem Sirius Millenium Jet to komercyjny samolot VTOL o zerowej emisji, napędzany wodorem, który może pomieścić do pięciu pasażerów. Ta wersja zastępuje zbiorniki wodoru dwoma siedzeniami, zmniejszając zasięg lotu do 1046 km. Ma tę samą prędkość przelotową wynoszącą i zdolność do wznoszenia się na wysokość 9000 m. Generowany hałas jest na podobnym poziomie.

Każdy samolot Sirius Jet ma mieć po 10 wentylatorów na każdym ze skrzydeł /Fot. Sirius Jet

Każdy Sirius Jet ma mieć 20 wentylatorów, każdy o średnicy zaledwie 30 cm, umieszczonych wzdłuż skrzydeł w dwóch osobnych kanałach – każdy z nich zasilany przez oddzielny silnik elektryczny. Charakteryzujący się niemal bezgłośną pracą samolot wytwarza ok. 95 proc. mniej hałasu w porównaniu do helikoptera, co pozwala mu operować w pobliżu wśród ludzi przy minimalnym wpływie hałasu. W przypadku sytuacji awaryjnej system spadochronu jest zaprogramowany tak, aby uruchamiał się automatycznie, zapewniając dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

Sirius Jet to samolot na ciekły wodór dostępny w dwóch wariantach /Fot. Sirius Jet

Chociaż wodór jest obiecującą drogą do osiągnięcia czystego lotnictwa bliskiego zasięgu i lotnictwa regionalnego, pozostaje wiele wyzwań do pokonania, zanim będzie można go powszechnie używać jako paliwa. W szczególności wykorzystanie ciekłego wodoru stwarza znaczne przeszkody logistyczne i technologiczne ze względu na konieczność utrzymywania go w ekstremalnie niskich temperaturach przez cały proces dystrybucji i lotu. Dopiero we wrześniu ubiegłego roku odbył się pierwszy na świecie lot samolotu napędzanego ciekłym wodorem.

Sirius Aviation AG ma dość ambitny program, wymagający wielu inwestycji, ale projekt prezentuje się imponująco na renderach. Nie ma wątpliwości, że eVTOL-e zasilane ciekłym wodorem odegrają ważną rolę w przyszłości transportu.