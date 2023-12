Żaden inny samolot tego nie dokonał. Zobacz, jak rewolucjonizuje się lotnictwo

Elektryczny węgorz w powietrzu. To nie ryba, a wyjątkowy hybrydowy samolot

Lotnictwo jest jednym z tych sektorów, w którym dążenie do bezemisyjnego stanu jest równoznaczne z wielkimi wyzwaniami. Aktualnie trudno wyobrazić sobie, że poza paliwem SAF międzykontynentalne loty przestaną szkodzić naszej planecie, ale jeśli idzie o loty lokalne, technologia jest już na tyle zaawansowana, że znacznie łatwiej jest o ekologiczne samoloty. Przykład? Hybrydowy Electric Eel, a więc pionierski samolot firmy Ampaire wykorzystujący technologię hybrydową, który właśnie ustanowił nowy standard w wytrzymałości lotu.

Ampaire twierdzi, że zastosowany w tym samolocie hybrydowy układ napędowy pierwszej generacji zmniejsza zużycie paliwa o 50-70% oraz koszty konserwacji o około 25-30% i właśnie ustanowił rekord świata w zakresie wytrzymałości. Wszystko przez niedawny lot, który trwał dwanaście godzin, a mógł trwać jeszcze dłużej, bo samolot podczas lądowania miał ponoć jeszcze ponad dwugodzinną rezerwę paliwa oraz nietknięty ładunek w pokładowym systemie akumulatorowym.

To osiągnięcie demonstruje praktyczność i efektywność układów napędowych hybrydowych w lotnictwie, nawiązując do sukcesu systemów hybrydowych w przemyśle motoryzacyjnym. Jak jednak zostało to osiągnięte? W przeciwieństwie do tradycyjnych samolotów, które polegają wyłącznie na silnikach spalinowych, Electric Eel wykorzystuje podwójny system napędowy, łączący mniejszy, bardziej wydajny silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym, optymalizując tym samym wydajność i znacząco redukując zużycie paliwa.

Podczas lotu samolot może zaangażować silnik elektryczny do uzyskania dodatkowego ciągu, co jest szczególnie cenne podczas startu, lądowania lub gdy nadchodzi potrzeba szybkiego przyspieszenia. Co ciekawe, system pozwala również na unikalną formę odzyskiwania energii podczas zwalniania, która jest podobna do regeneracyjnego hamowania w hybrydowych samochodach, więc to wszystko jednoznacznie potwierdza, że przed nami wyrasta nowa lotnicza nisza o ogromnym potencjale.