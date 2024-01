O takiej broni marzą dziś wojskowi. Obejrzyj w akcji potężnego pogromcę zagrożeń powietrznych

Spyder All in One przetestowany. Nagranie z akcji udostępnił sam Rafael

Aktualnie system Spyder jest używany operacyjnie przez siły zbrojne kilku państw na całym świecie, zapewniając skuteczne rozwiązania w zakresie obrony powietrznej przed różnymi zagrożeniami powietrznymi, a w tym kierowanymi pociskami rakietowymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi, samolotami, śmigłowcami i taktycznymi pociskami balistycznymi (TBM). System przechwytuje zagrożenia przy użyciu dwóch rodzin pocisków przechwytujących produkowanych również przez firmę Rafael, bo pocisków Python i Derby, ale do tej pory nie był specjalnie prosty w użytku przez rozdzielenie od siebie poszczególnych podsystemów. Wraz z wersją All in One takie coś poszło w niepamięć.

Niedawno firma Rafael przeprowadziła pomyślnie test zaawansowanego systemu obrony powietrznej Spyder w najnowszej konfiguracji All in One. Sprawdzian miał miejsce pod egidą Dyrekcji Badań i Rozwoju Ministerstwa Obrony Izraela i polegał na przechwyceniu bezzałogowego statku powietrznego (UAV) w trudnym scenariuszu operacyjnym i osiągnięciu bezpośredniego trafienia. To z kolei miało być równoznaczne ze zneutralizowaniem zagrożenia, jako jednoznaczny dowód na potencjał drzemiący w takim systemie przeciwlotniczym.

RAFAEL jest światowym ekspertem i wiodącym twórcą systemów obrony powietrznej, które sprawdziły się w walce z niezliczoną liczbą zaawansowanych zagrożeń i na różnych dystansach. Do wiodących systemów obecnie używanych w Izraelu i na całym świecie należą Iron Dome, Spyder i David’s Sling. Sukces obecnego testu systemu Spyder All in One stanowi kolejny przełom technologiczny, którego pionierem był Rafael, dostarczając rozwiązania dostosowane do różnych ewoluujących zagrożeń na różnych obszarach.



Powodzenie testu jest znaczącym kamieniem milowym w rozwoju systemu przeciwko różnym zagrożeniom i pokazuje wyjątkową skuteczność systemu w przechwytywaniu trudnych zagrożeń wystrzeliwanych z ziemi. Jako znaczący podmiot przyczyniający się do bezpieczeństwa narodowego, Rafael będzie nadal opracowywać zaawansowane rozwiązania obrony powietrznej, które zawierają najnowszą technologię dla Sił Obronnych Izraela i swoich klientów na całym świecie – stwierdził w materiale prasowym generał brygady Pini Yungman, wiceprezes wykonawczy i szef działu obrony powietrznej w firmie Rafael.

Ta nowa konfiguracja systemy Spyder obejmuje zintegrowany radar, wyrzutnię, głowicę optoelektroniczną, zaawansowany system kierowania i dowodzenia oraz pociski przechwytujące Python i Derby, a wszystko na jednej platformie. Wedle firmy konfiguracja ta stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie obrony powietrznej do obrony punktowej lub obszarowej, jako część baterii Spyder lub rozmieszczane niezależnie przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.