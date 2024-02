Apple’owi znów się upiekło. iMessage nie otworzy się na konkurencję

iMessage nie zalicza się do “gatekeeperów”, przynajmniej na razie

Ustawa o rynkach cyfrowych (ang. DMA – Digital Markets Act), wprowadzona przez Unię Europejską, jest cierniem w oku wielu technologicznych firm. Zmusza je bowiem do wprowadzania daleko idących zmian. Apple, który znany jest z bardzo ścisłej ochrony swojego „podwórka” musi w końcu otworzyć iOS na sklepy z aplikacjami innych firm i wydawało się, że w przypadku iMessage również trzeba będzie zapewnić interoperacyjność z rozwiązaniami konkurencji.

Apple od dawna protestował przeciw DMA i chociaż w przypadku iOS i AppStore się nie udało, to gigant może już odtrąbić połowiczny sukces. Jak donosi Bloomberg, unijne dochodzenie wykazało, że iMessage nie zajmuje dominującej pozycji, a więc nie można objąć go wspomnianymi przepisami. Upiekło się zresztą nie tylko Apple’owi, ale również Microsoftowi w przypadku produktów Bing, Edge i Microsoft Advertising. Wszystkie wspomniane usługi spełniają co prawda określone w ustawie progi przychodów i kapitalizacji rynkowej, tak samo jak progi ilościowe, mając co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie w UE, ale firmy mocno argumentowały za tym, dlaczego nie należy kwalifikować ich jako „gatekeeperów”.

iMessage, według słów Apple’a, ma zbyt małą skalę w porównaniu z innymi komunikatorami, co w połączeniu z innymi czynnikami sprawia, że aplikacja nie powinna być objęta DMA. Najwyraźniej wewnętrzne śledztwo wykazało, że w tych słowach jest sporo racji, bo obecnie UE stanęło po stronie giganta z Cupertino, choć nie jest to decyzja ostateczna. UE „będzie w dalszym ciągu monitorować rozwój sytuacji na rynku w odniesieniu do tych usług, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek istotnych zmian”.

Mimo iż iMessage nie będzie z przymusu współpracować z innymi usługami przesyłania wiadomości, to Apple i tak musi otworzyć się na konkurencję. Świetnym tego przykładem jest niedawne zobowiązanie do obsługi standardu RCS, o co od dawna walczył Google. Dzięki temu przesyłanie wiadomości pomiędzy platformami będzie bezpieczniejsze, choć „wojna dymkowa” trwać ma nadal, gdyż SMS-y i RCS-y wciąż będą wyświetlane w zielonych dymkach, a nie w niebieskich, jak wiadomości wysyłane z poziomu iMessage.

Jak już wspomniałam, zwycięstwo Apple’a jest tylko połowiczne. Komunikator udało się na razie osłonic przed unijnymi przepisami, ale zmiany dla użytkowników sprzętów producenta i tak nadejdą. Już w marcu iOS otworzy się na alternatywne sklepy z aplikacjami, możliwość wyboru domyślnej przeglądarki zaraz po aktualizacji iOS 17.4, dostęp do NFC la stron trzecich oraz dodatkowe funkcje sprzętu i oprogramowania dla programistów. Niewykluczone też, że z czasem iMessage jednak będzie musiało przejść gruntowne zmiany, bo Unia tak łatwo nie rezygnuje i skoro zapowiada, że wciąż będzie przyglądać się sprawie, tak z pewnością będzie.