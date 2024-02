Armia USA ma już swoich żołnierzy przyszłości. NG-IHPS wnosi działania wojskowe na zupełnie nowy poziom

NG-IHPS już w rękach żołnierzy. Armia USA chce wnieść możliwości oddziałów na zupełnie nowy poziom

Sprzęt wojskowy rozwija się nie tylko w sektorze wielkich maszyn i niszczycielskich pocisków, ale też w segmencie wyposażenia żołnierzy, które w przypadku USA zostało właśnie ulepszone o NG-IHPS (Next-Generation Integrated Head Protection System). To nic innego, jak “system ochrony głowy nowej generacji”, który wpadł w ręce około 2000 żołnierzy z 1. Brygady Zespołu Bojowego 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Ten krok w modernizacji osobistego sprzętu amerykańskiego żołnierza stanowi znaczący postęp w zwiększaniu ochrony na polu walki, bo NG-IHPS jest kluczowym składnikiem zestawu przetrwania żołnierza, który obejmuje również inne niezbędne elementy ochronne.

Czytaj też: Będą niewiarygodnie szybkie i potężne. Te maszyny zrewolucjonizują wojsko USA

NG-IHPS nie jest jednak całkowicie nowym elementem w wyposażeniu. W praktyce zastępuje on serię poprzednich hełmów, ustanawiając nowy standard w hełmach bojowych, jako sprzęt zaprojektowany z wieloma funkcjami mającymi na celu poprawę przetrwania żołnierzy i wydajności operacyjnej. Poza najnowszymi osiągnięciami na poletku projektów hełmów został również zaprojektowany tak, aby przyjąć dodatkowe elementy ochronne szczęki, słuchu, systemów komunikacyjnych, czy wyświetlaczy typu Heads-Up pokroju rewolucyjnego wręcz IVAS, czy ENVG-B.

Czytaj też: O takim nagraniu mogliśmy tylko marzyć. USA przeprowadziły unikalny test

Jedną z kluczowych zalet NG-IHPS w porównaniu z poprzednikami jest jego znacznie zmniejszona waga, która została zredukowana o 40%, co oznacza, że waży nie ponad 2,25 kg, a ledwie 1,35 kg. Jednocześnie oferuje lepszą ochronę balistyczną oraz potencjał montażu coraz to nowszych sprzętów, dzięki modułowej konstrukcji. Dlatego zresztą wspomina się, że NG-IHPS jest specjalnie zaprojektowany, aby sprostać ewoluującym zagrożeniom na polu walki, zapewniając jednocześnie platformę dla przyszłych osiągnięć technologicznych.

Czytaj też: Tego drona nie powinieneś widzieć. Lotnictwo USA zamówiło go do tajnego programu bojowego

Teraz Armia USA planuje rozpoczęcie wdrażania NG-IHPS do kolejnej, bo 2. i 3. Brygady Zespołów Bojowych 82. Dywizji Powietrznodesantowej, co ma nastąpić już w tym kwartale. Trzy kolejne lata ma z kolei potrwać wprowadzanie tych nowych hełmów do wszystkich jednostek bojowych.