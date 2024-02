O takim nagraniu mogliśmy tylko marzyć. USA przeprowadziły unikalny test

Takiego testu systemu przeciwlotniczego Aegis jeszcze nigdy nie uwieczniono

Opublikowanie nagranie przedstawia jedno z najbardziej skomplikowanych misji rozróżniania oraz przechwytywania celów przez przeciwlotniczy system Aegis. Miało to miejsce w ramach testu Stellar Sisphus (również FTX-23), który zaangażował zarówno amerykańską marynarkę, jak i lotnictwo. Został przeprowadzony u wybrzeży Hawajów i obejmował dwa kluczowe etapy, które uwieczniono na unikalnym wręcz materiale wideo, przedstawiającym po raz pierwszy cały proces działania systemu Aegis w tego typu sytuacji.

Agencja MDA poinformowała, że pierwsza część tego testu wykazała, że system Aegis był w stanie dokładnie śledzić oraz rozróżniać sam pocisk balistyczny średniego zasięgu oraz towarzyszące mu środki zaradcze, mające wprowadzić system przeciwlotniczy w błąd. Druga część tego testu obejmowała wystrzelenie pocisku Standard Missile – 3 Block IIA (SM-3 Blk IIA), który przechwycił śledzony cel w postaci celu udającego wrogi balistyczny pocisk średniego zasięgu.

Wszystko zaczęło się od wyrzucenia z ładowni samolotu transportowego C-17A Globemaster III symulowanego pocisku balistycznego średniego zasięgu, który został wyposażony w środki przeciwdziałające wrogim systemom przeciwlotniczym, aby jak najlepiej oddać rzeczywiste zagrożenia. Sam proces był o tyle ciekawy, że objął wykorzystanie specjalnej palety i spadochronów, które po znalezieniu się w powietrzu przestawiają pocisk do pionowej pozycji startowej przed zapłonem jego silnika. To samo w sobie nie jest nowe, ale fakt, że możemy to obejrzeć, już nowy jest.

Uwieczniony test Stellar Sisyphus jest świadectwem tego, jak wiele może zdziałać system Aegis w kwestii złożonych misji rozróżniania celów i przechwytywania, co odzwierciedla zaangażowanie MDA w doskonalenie obrony morskiej przed ewoluującymi zagrożeniami balistycznymi. Głównym celem tego systemu jest neutralizacja pocisków balistycznych w środkowej fazie ich lotu, co zwłaszcza dziś, a więc w dobie rozwoju technologii pocisków balistycznych, jest szczególnie cenne dla USA w kwestii utrzymywania swoich sił w bezpieczeństwie. Zadbają o to m.in. zarówno służące już, jak i kolejne okręty z ciągle ulepszanym systemem Aegis.