Marines USA czekali na to długo. Nowy pojazd wojskowy rewolucjonizuje ich możliwości

Nastała nowa era dla Marines USA. Pierwszy dostarczony ACV-30 to krok w stronę jeszcze bardziej zaawansowanego sprzętu

Korpus Piechoty Morskiej USA doczekał się pierwszego pojazdu testowego reprezentującego produkcyjną wersję pojazdu bojowego amfibijnego z armatą kalibru 30 mm, czyli pojazdu ACV-30. To wyczekiwane wydarzenie sygnalizuje skok naprzód w zakresie operacyjnych możliwości Marines, jako że pojazd łączy w sobie innowacje z adaptacyjnością, aby sprostać ciągle zmieniającemu się krajobrazowi zagrożeń na nowoczesnych polach bitew.

Czytaj też: Bronie na sterydach. Żołnierze wojska USA będą jeszcze skuteczniejsi w eliminowaniu wrogów

Pojazd ACV-30, a więc kluczowe uzupełnienie rodziny ACV, jest wyposażony w zaawansowany, stabilizowany system zdalnie sterowanej wieży średniego kalibru wyprodukowany przez KONGSBERG. Ten zaawansowany system nie tylko spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące siły ognia i ochrony, ale także kładzie nacisk na możliwie największą możliwą ładowność, nie zaniedbując przy tym bezpieczeństwa załogi. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów armatnich, projekt ACV-30 został specjalnie przemyślany tak, aby zwiększyć efektywność transportu żołnierzy i sprzętu oraz mobilność poprzez optymalizację przestrzeni i redukcję ogólnej wagi.

BAE Systems już produkuje inne warianty z rodziny ACV, a w tym wersje ACV Personnel (ACV-P) i ACV Command and Control (ACV-C). Ponadto firma rozwija wariant ACV Recovery (ACV-R), który będzie wspierał rodzinę ACV w terenie, dostarczając niezbędne usługi konserwacyjne i naprawcze poza warsztatami. Cała grupa tych pojazdów wojskowych wyróżnia się możliwościami amfibijnymi, umożliwiając bezproblemowe operacje w każdym terenie – od otwartych środowisk morskich do bezpośrednich zaangażowań na lądzie. Ta wszechstronność jest kluczowa dla dostosowania się do dynamicznych potrzeb operacyjnych Marines na całym świecie, zapewniając, że mają oni dostęp do pojazdów, które gwarantują wyższą mobilność (105 km/h na lądzie i ponad 11 km/h w wodzie), przetrwanie i elastyczność.

Czytaj też: Armia USA szykuje się na konflikty w Arktyce. Powstaje “podręcznik do wojny w zimnie”

ACV-30 jest o tyle ciekawy, że został zaprojektowany do zapewnienia bezpośredniego wsparcia ogniowego, znacznie zwiększając skuteczność bojową Korpusu Piechoty Morskiej USA. Został wyposażony w potężną armatę zamontowaną na zdalnie sterowanej wieży, dzięki czemu może angażować cele na dystansach do 3000 metrów z niespotykaną dotąd efektywnością (do nawet 200 pocisków na minutę) i precyzją. Ta zdolność, połączona z możliwością przewożenia znacznej liczby Marines (13 żołnierzy i 3-osobową piechotę) i sprzętu, a także wykonywania funkcji dowodzenia i kontroli oraz wsparcia w terenie, umieszcza ACV-30 w samym centrum nowoczesnej wojny ziemnowodnej.

Czytaj też: Wojsko USA ma dość zależności. Pentagon chce kupić dzieło Elona Muska

Samo dostarczenie pierwszego wariantu ACV-30 do Korpusu Piechoty Morskiej do testów w lutym 2024 roku to nie tylko kamień milowy dla BAE Systems, ale świadectwo trwającej ewolucji zdolności wojskowych mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności sił w terenie.