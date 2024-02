Coraz więcej wiemy o nowych iPadach. Kiedy Apple je zaprezentuje?

Nowe iPady od Apple mogą pojawić się już niedługo

Chociaż nowych iPadów spodziewaliśmy się pod koniec zeszłego roku, Apple zdecydował się wówczas tylko na wypuszczenia kolejnego rysika, tym razem z USB-C. Pojawiła się też obniżka obecnych modeli, co również wskazywało na rychłą premierę kolejnej generacji tabletów. Jak wiemy, tak się nie stało i trzeba było znów uzbroić się w cierpliwość. Teraz coraz więcej przecieków wskazuje, że już niedługo Apple wprowadzi na rynek kolejne nowości i to zawierające sporo ulepszeń.

Pierwszym, który doczeka się solidnego odświeżenia, będzie iPad Air. Ten model po raz pierwszy dostępny będzie w dwóch rozmiarach: 10,9 cala (jak obecny model) i 12,9 cala (jak iPad Pro). Szykuje się nam również wzrost wydajności, za co odpowie chip M2. W zakresie samej konstrukcji raczej zmieni się niewiele, na co zresztą wskazują niedawne rendery. Wynika z nich, że nawet po powiększeniu iPad Air zachowa wygląd modeli 4. i 5. generacji. Trochę więcej ma dziać się na tylnym panelu, gdzie widać wyraźną inspirację iPhone’ami X i XS. Chodzi oczywiście o aparat, który w poprzednich pojawiał się po prostu w postaci „gołego” sensora, bez żadnej wyspy. Teraz Apple ma umieścić go na module w kształcie pigułki. Liczba aparatów się jednak nie zmieni. Na pokładzie wciąż będą dostępne dwie kamerki – 12 Mpix z przodu i 12 Mpix z tyłu.

Co do iPada Pro, tutaj również sporo będzie się działo. Nowy przeciek ujawnił nam wymiary obu wersji. 11-calowy wariant będzie miał wymiary 249,7 x 177,5 x 5,1 mm w porównaniu do 247,6 x 178,5 x 5,9 mm obecnego modelu. Natomiast wersja z ekranem 12,9” będzie miał wymiary 281,5 x 215,5 x 5 mm, podczas gdy znany nam model ma wymiary 280,6 x 214,9 x 6,4 mm. Widać znaczącą różnicę w grubości pomiędzy generacjami, co z pewnością zostanie ciepło przyjęte. Takie „odchudzenie” zdaje się też potwierdzać doniesienia, że w tym roku iPad Pro przejdzie na ekrany OLED. Jak zapewne dobrze wiecie, te ekrany – przy wszystkich swoich zaletach – są o wiele cieńsze niż panele LCD.

Apple najprawdopodobniej sięgnie po nową technologię wyświetlaczy, które Samsung zaprezentował podczas tegorocznych targów CES. Są one smuklejsze i lepsze od poprzedniej generacji oraz stanowią ogromne ulepszenie w stosunku do paneli LCD, obecnie stosowanych przez Apple’a. Nie chodzi tylko o gabaryty, które same w sobie są dość istotne, ale przede wszystkim o lepszą jakość wyświetlania czy też mniejsze zużycie energii. Kolejnym ulepszeniem będzie również przejście na chipset M3, co, oprócz OLED-ów, będzie największą różnicą pomiędzy modelem Pro a Air.

W iPadach Pro może pojawić się jeszcze jedna, niezwykle interesująca zmiana. Naprowadził nas na nią niedawny raport serwisu 9to5Mac dotyczący iPadOS 17.4. W kodzie odnaleziono wzmiankę o obsłudze poziomego aparatu Face ID oraz wzmianka, zdająca się sugerować, że Apple pracuje nad iPadem Pro z kamerą TrueDepth umieszczoną na górnej ramce (przy orientacji poziomej), podczas gdy obecne generacje mają aparat umiejscowiony po lewej stronie (przy tym samym ułożeniu). Wydaje się więc, że tegoroczne modele przejdą na układ bardziej typowy dla tabletów.

Kiedy więc powinniśmy spodziewać się premiery nowych iPadów? Apple na razie milczy, ale przecieki wskazują na przełom marca i kwietnia. Jeśli to prawda, w nadchodzących tygodniach z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o tym, co gigant z Cupertino w tym roku nam zaprezentuje.