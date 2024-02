Dron Shadow S3 rzuca głęboki cień na konkurencję. Miniaturowy helikopter o ogromnym potencjale

Lekki, łatwy w transporcie i z wysoką wytrzymałością. Oto dron Shadow S3 w szczegółach

Shadow S3 został zaprezentowany na UMEX 2024, czyli wystawie dla m.in. systemów bezzałogowych w Abu Dhabi i przyciągnął dużo uwagi dzięki swojemu unikalnemu projektowi, cechom i możliwościom, które wyróżniają go na tle innych bezzałogowych dronów wirnikowych na rynku. Opływowy projekt obudowy, inspiracje nożem kukri, łukowaty kadłub i kanałowy wirnik ogonowy, to po prostu połączenie, obok którego nie można przejść obojętnie i to zwłaszcza dlatego, że wszystkie te elementy zaprojektowano z myślą o funkcjonalności, a nie wyglądzie. Przykładowo kanałowy wirnik ogonowy redukuje hałas i zwiększa bezpieczeństwo, podczas gdy łukowaty kadłub poprawia aerodynamikę i stabilność.

Shadow S3 wyróżnia się również swoją lekkością oraz mobilnością, którą akcentuje możliwość przeprowadzenia demontażu do części składowych bez użycia narzędzi, co sprowadza jego objętość do 50% finalnych rozmiarów. Jego masa startowa wynosi poniżej 7 kg, wymogi po stronie obsługi wspominają tylko o potrzebie jednej osoby, a specyfikacja co do parametrów lotu po prostu robi wrażenie. Shadow S3 cechuje się bowiem maksymalną prędkością lotu na poziomie 100 km/h, co pozwala mu szybko dotrzeć do miejsca operacji, a dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli lotu i czujnikom, może utrzymać stabilność nawet podczas lotów z dużą prędkością. Wszystko to przez maksymalnie 100 minut, bo tyle właśnie wynosi jego reklamowana wytrzymałość na jednym ładowaniu “inteligentnych akumulatorów”.

Shadow S3 może być wyposażony w szeroką gamę ładunków zarówno do zastosowań defensywnych, jak i ofensywnych. W grę wchodzą kamery elektrooptyczne/podczerwieni, dalmierze laserowe, przekaźniki komunikacyjne, urządzenia zakłócające, a nawet pociski, więc w praktyce taki dron wielokrotnego użytku może wykonywać różne misje na wojnie lub po prostu realizować transport małych pakunków. Jednak to jego militarny potencjał robi największe wrażenie, bo wykorzystywany przez niego system umożliwia tworzenie formacji rojów z innymi dronami, jak również realizowanie operacji w sposób autonomiczny, choć oczywiście zestaw z dronem obejmuje stosowny kontroler dla operatora.

Wszystko to sprawia, że Shadow S3 to wszechstronny i potężny bezzałogowy śmigłowiec, który może sprostać zróżnicowanym i wymagającym wymaganiom współczesnego pola walki i poza nim. Ma potencjał do zrewolucjonizowania dziedziny UAV, ponieważ oferuje połączenie prędkości, zasięgu, wytrzymałości, ładunku i autonomii, które nie mają sobie równych wśród innych niezałogowych śmigłowców na rynku. Shadow S3 jest również rozwiązaniem ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska, ponieważ do działania używa energii elektrycznej i tym samym redukuje zużycie paliwa oraz emisje. Dlatego właśnie firma Ziyan oczekuje, że Shadow S3 przyciągnie dużo zainteresowania i popytu od różnych klientów.