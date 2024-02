Oto, jakie innowacyjne funkcje Galaxy AI trafią na starsze smartfony Samsunga

Galaxy AI dla starszych modeli Galaxy. Na jakie funkcje możemy liczyć?

Południowokoreański gigant uczynił ze sztucznej inteligencji główne ulepszenie, jakie wprowadził na pokład serii Galaxy S24. Warto jednak pamiętać, że są to zmiany na poziomie oprogramowania, udostępnione za pośrednictwem aktualizacji One UI 6.1. Nie bez powodu od razu zaczęliśmy się zastanawiać, które z ogłoszonych nowości Galaxy AI pojawią się także na innych modelach producenta. Spekulacji i przecieków na ten temat było naprawdę sporo i trudno się temu dziwić. Co prawda to dopiero początek, ale już teraz wprowadzone ulepszenia mocno zmieniają sposób korzystania ze smartfonów.

Czytaj też: Galaxy Fit 3 o krok od premiery. Kiedy Samsung pokaże nową opaskę?

W końcu dowiedzieliśmy się, co szykuje Samsung dla właścicieli ex-flagowców. W dodatku, informacje pochodzą z oficjalnej strony producenta, choć trzeba było się do nich dokopać. Na razie więc mamy pewność co do ulepszeń w Galaxy S23. Firma jednak zapowiedziała niedawno, że niektóre funkcje Galaxy AI trafią nie tylko do zeszłorocznych flagowców (w tym do Galaxy S23 FE), ale również do Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 oraz do serii Galaxy Tab S9 i to jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Z udostępnionego na Redditcie zrzutu ekranu (za pośrednictwem Mishaala Rahmana) wiemy już o czterech nowościach:

Circle to Search – stworzona we współpracy z Google nowa metoda wyszukiwania treści poprzez bezpośrednie zaznaczanie elementów widocznych na ekranie.

Tłumacz na żywo – tłumacz zintegrowany z aplikacją do połączeń, dzięki któremu przetłumaczymy w czasie rzeczywistym wypowiadane przez rozmówcę słowa. Ta funkcja działa też w języku polskim.

Note Assist – streszczanie, skracanie czy podsumowywanie w punktach najważniejszych informacji z długich tekstów w notatkach wraz z możliwością formatowania, a to wszystko przy użyciu sztucznej inteligencji.

Photo Assist – funkcje edycji generatywnej wprowadzone do aplikacji Galeria.

Oczywiście nie są to wszystkie nowości, jakie Galaxy AI wprowadziło dla serii Galaxy S24, ale to zrozumiałe, że przynajmniej na razie niektóre z nich zostaną ograniczone tylko do najnowszych modeli. Chodzi m.in. o generowanie taper, tłumacza, asystenta czatu, możliwość transkrypcji rozmów itp. Spodziewam się, że niektóre z nich będą ekskluzywne dla flagowców, by przyciągnąć do nich klientów. Samsung już wcześniej zapowiadał też dalsze aktualizacje Galaxy AI, dlatego pewne ulepszenia będą wprowadzane w późniejszym terminie.

Czytaj też: Samsung potwierdza harmonogram premiery Galaxy Ring. Długo nie będziemy czekać!

Niestety na brytyjskiej stronie producenta, z której pochodzą te informacje, zabrakło wzmianek o dacie udostępnienia aktualizacji. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i poczekać na konkretniejszy harmonogram, a nie tylko na mgliste „w pierwszej połowie roku”.