Samsung potwierdza harmonogram premiery Galaxy Ring. Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Galaxy Ring każe na siebie długo czekać, ale teraz przynajmniej wiemy, kiedy może nastąpić jego premiera

Pierwsze plotki o inteligentnym pierścieniu Samsunga pojawiły się niemalże dekadę temu, kiedy w 2015 roku południowokoreański gigant opatentował takie rozwiązanie. W kolejnych latach dochodziły nas na jego temat pewne plotki, ale żadnych konkretów. Mimo wszystko Galaxy Ring uparcie powracał, aż w ubiegłym roku pojawiły się informacje dużo konkretniejsze – wzmiankę o urządzeniu odkryto w aplikacji Galaxy Health, potem zaczęły się raporty o komponentach i dostawach, aż po doniesienia o ewentualnych funkcjach.

Wciąż podchodziliśmy do tego sceptycznie, bo dobrze wiemy, jak to jest z tego typu raportami. Mogą być prawdziwe, ale najlepiej podchodzić do nich z dystansem i czekać na oficjalne wieści. Przyznam się szczerze, że po tych wieloletnich domysłach i spekulacjach, zapowiedź podczas premiery Galaxy S24 okazała się ogromnym zaskoczeniem. Cóż, zapowiedź to może za dużo powiedziane, bo Samsung nie zdradził nam zbyt wiele szczegółów o Galaxy Ring, poza tym, że będzie on wspierał aplikację Zdrowie w dbaniu o nasze samopoczucie i dobry stan organizmu.

Wciąż jednak nie pojawiły się konkrety związane z datą premiery, a nam pozostało spekulować. Najbardziej prawdopodobne wydawało się drugie wydarzenie Unpacked, a więc te, podczas którego Samsung wprowadza na rynek swoje składaki i nowe smartwatche. Teraz globalny dyrektor ds. urządzeń do noszenia/IoT/akcesoriów B2B w firmie Samsung, Daniel Seung Lee, udostępnił na LinkedIn informację, iż nowy produkt do noszenia zostanie wprowadzony w drugiej połowie roku. Określono ten sprzęt mianem urządzenia zapewniającego zdrowie i dobre samopoczucie, co jasno wskazuje właśnie na Galaxy Ring.

Zgadza się to z harmonogramem, jaki już wcześniej podał nam m.in. analityk ds. technologii konsumenckich, Avi Greengart. Tuż po styczniowej imprezie ujawnił on w sieci kilka informacji, wskazując na premierę w drugiej połowie roku oraz na mnogość wariantów nadchodzącego pierścienia. Galaxy Ring ma pojawić się w aż 13 różnych rozmiarach i trzech wariantach wykończenia. To akurat bardzo dobra wiadomość, bo taki sprzęt musi dobrze pasować, byśmy go nie zgubili. Raczej nie będzie tu możliwości regulacji, a dając tak szeroki wybór, Samsung umożliwi mu dotarcie do większego grona potencjalnych klientów. Dla porównania, Helio Ring od Amazfit dostępny jest tylko w trzech rozmiarach.

Samsung zachwalał swój inteligentny pierścień jako najnowocześniejsze, wydajne i szeroko dostępne urządzenie, pomagające nam w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie. Nasze oczekiwania są więc wysokie, a zapewne im bliżej premiery będziemy, tym będą jeszcze wyższe.