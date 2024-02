Test Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC w grach z ray tracingiem i path tracingiem. Czy DLSS jest potrzebny?

Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC

Zacznijmy od krótkiego przedstawienia bohatera testu. Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC to karta mająca wymiary 342 x 150 x 75 mm. Jest to długa konstrukcja wymagająca pojemnej obudowy. Jest ona dobrze wykonana – mamy choćby metalowy backplate. Odnośnie wyglądu to całość jest czarno-szara z podświetleniem wokół wentylatorów oraz małym z boku. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, a sugerowany zasilacz powinien mieć moc 850 W. Grafika chłodzona jest przez trzy 110 mm wentylatory, które oczywiście działają półpasywnie. Mamy też podwójny BIOS: OC i Silent. Taktowanie boost przy obu jest takie samo i wynosi 2535 MHz – o 30 MHz więcej niż w przypadku modeli bez OC. Grafika jest ciekawym przedstawicielem RTX 4080, który oferuje dobrą wydajność. Jeśli interesuje Was więcej na jej temat to pełny test znajdziecie pod tym linkiem.

Przeprowadzone testy

W testach skupiliśmy się na wydajności karty w grach z włączonym ray tracingiem, path tracingiem (o ile dana gra go ma) oraz na testach z DLSS. W każdym z tytułów znajdziecie też screeny porównujące jakość obrazu przy różnych ustawieniach. W testach wykorzystaliśmy 5 tytułów: Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen. Sterowniki to Nvidia Game Ready 551.23. Testy wykonywaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalności.

Jeśli interesuje Was czym jest i na czym polega ray tracing, to odpowiedzi na to znajdziecie w tym artykule. Path tracing pozwala na symulowanie prawdziwej fizyki światła, co zapewnia jeszcze lepsze efekty wizualne. Technologa ta znajduje się już w kilku grach, my wykorzystaliśmy dwa tytuły: Cyberpunk 2077 i Alan Wake 2. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o path tracingu to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu dostępnego tutaj. DLSS to ogromna zaleta kart zielonych. W szczególności DLSS 3 wprowadzający generator klatek czy DLSS 3.5 z ray reconstruction to spory skok w przód, w szczególności względem konkurencji, która musi to nadgonić. Więcej o tej technologii i poszczególnych składowych znajdziecie tutaj. Warto jednak pamiętać, na jakiej karcie co możecie odpalić:

DLSS Super Resolution i DLSS Ray Reconstruction: na każdej karcie GeForce RTX,

DLSS Frame Generation: tylko na kartach GeForce RTX 4000,

NVIDIA Reflex: na każdej karcie od GeForce GTX 900.

Również jeśli interesuje Was znalezienie ciekawego tytułu z ray tracingiem, path tracingiem lub chcecie sprawdzić, czy dana gra wspiera DLSS, to wyszukiwarkę tytułów znajdziecie pod tym linkiem.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-14900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Alan Wake 2

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x Rasteryzacja vs PT

2x 4x 6x RT vs PT

2x 4x 6x RT vs RT+DLSS: Jakość+RR

2x 4x 6x PT vs PT+DLSS: Jakość+RR

W przypadku samego ray tracingu wydajność bez DLSS pozwala na grę w 60 fps tylko w Full HD. W 2560 x 144 przyda się już DLSS: Jakość z RR, a w przypadku 3840 x 2160 ponad 60 fps zapewnia dodanie generatora klatek. Widać więc, że DLSS w tym tytule jest tak naprawdę niezbędny przy maksymalnych detalach w wyższych rozdzielczościach.

W przypadku włączonego path tracingu konieczne jest już odpalenie DLSS w każdej z rozdzielczości – nawet w 1920 x 1080. W tej rozdzielczości wystarczy sam DLSS: Jakość z RR, ale w 2560 x 1440 wynik będzie powyżej 50 fps, ale trochę do 60 fps brakuje. Generator klatek znacząco to poprawia. W 3840 x 2160 nawet z generatorem klatek nie udało się uzyskać 60 fps i tutaj wyższe ustawienie samego DLSS jest wskazane.

Avatar: Frontiers of Pandora

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

Avatar: Frontiers of Pandora bazuje na RT i nie da się jego wyłączyć w opcjach. Nie mamy też generatora klatek, natomiast wyniki są bardzo dobre. Bez DLSS: Jakość spokojnie możecie grać w 1920 x 1080 i 2560 x 1440. Dopiero w najwyższej rozdzielczości przyda się DLSS aby uzyskać średnio powyżej 60 fps.

Cyberpunk 2077

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x Rasteryzacja vs PT

2x 4x 6x RT vs PT

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość + RR

2x 4x 6x PT vs PT + DLSS: Jakość + RR

W przypadku ray tracingu nawet w 2560 x 1440 możecie spokojnie grać bez konieczności włączania DLSS. Oczywiście włączenie tej technologii tylko znacznie poprawi ilość klatek na sekundę. Dopiero w 3840 x 2160 przyda się DLSS: Jakość + RR, a nawet generator klatek aby spokojnie mieć średnio powyżej 60 fps.

Path tracing to już zupełni inna liga. W 1920 x 1080 mamy prawie 60 fps, ale jednak kilku brakuje. W wyższych rozdzielczościach jest już znacznie słabiej. DLSS: Jakość z RR zapewnia ponad 60 fps nawet w rozdzielczości 2560 x 1440 i tutaj warto go włączyć. Przy 3840 x 2160 przyda się jednak wyższe ustawienie samego DLSS – generator klatek nie zapewni średnio 60 fps.

Hogwarts Legacy

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

W przypadku samego ray tracingu 60 fps uzyskamy do rozdzielczości 2560 x 1440. Tutaj włączenie DLSS: Jakość poprawia znaczeni wyniki a generator klatek sprawia, że ilość klatek na sekundę jest ogromna. W 3840 x 2160 DLSS: Jakość nie zapewnia średnio 60 fps, choć wynik jest bliski. Tutaj przyda się generator klatek, który zapewni w pełni płynną rozgrywkę.

Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

W wiedźminie 3 przy samym ray tracingu już w 2560 x 1440 nie mamy średnio 60 fps, choć wynik jest bliski tej wartości. Tutaj pomoże sam DLSS: Jakość, który zapewnia w pełni płynną rozgrywkę. W najwyższej rozdzielczości przyda się już generator klatek, który zapewnia średnio 76,,8 fps. Bez niego nawet przy włączonym DLSS: Jakość mamy poniżej 60 fps.

Podsumowanie

Ray tracing to technologia, która na stałe zagościła w grach AAA. Zdecydowania poprawia ona jakość obrazu i gry prezentują się znacznie lepiej niż przy samej rasteryzacji. Path tracing przynosi nam jeszcze lepszą jakość grafiki w grach i zdecydowanie jest przyszłością najgłośniejszych tytułów. Zwróćcie sami uwagę na różnice względem rasteryzacji czy ray tracingu, który potrafi być mocno widoczna. Nie mamy więc wątpliwości, ze kupując karty pokroju Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC na pewno będziecie chcieli włączyć obie technologie i cieszyć się z grania przy świetnej grafice.

Natomiast obie technologie zdecydowanie wymagają właśnie bardzo wydajnych kart graficznych, w szczególności w 3840 x 2160. Tutaj też niezbędny będzie DLSS, który musi być włączony, aby cieszyć się ze średnio 60 fps. W niektórych tytułach konieczne będzie włączenie nawet generatora klatek, a przy path tracingu nawet on nie zapewni średnio 60 fps. Wtedy na pomoc przyjdą inne ustawienia DLSS. W niższych rozdzielczościach jest już lepiej i możecie pokusić się o rozgrywkę bez DLSS, choć warto włączyć tryb Jakość, który nie obniża widocznie jakości obraz, a potrafi podbić znacząco ilość klatek na sekundę. Gorzej jest przy path tracingu, gdzie nawet w 1920 x 1080 przyda się DLSS: Jakość.

Ray tracing i path tracing to przyszłość gier, które z włączonymi tymi ustawieniami wyglądają naprawdę świetnie. Bardzo dobrze, że pojawia się coraz więcej tytułów obsługujących owe technologie. Nvidia stale rozwija DLSS i staje się on również podstawową funkcją do włączenia, która zapewni płynną rozgrywkę wszędzie tam, gdzie przy maksymalnych ustawieniach macie poniżej 60 fps.