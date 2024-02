Husqvarna pokazała turystyczne rowery elektryczne Grand Pather. Podbijesz nimi miasta i niejeden teren

Husqvarna i jej elektryczne rowery Grand Pather mają zmienić wasze podejście do turystycznych e-bike

Wybór nowego elektrycznego roweru może być wyzwaniem. Zwłaszcza przy przejściu z tradycyjnego roweru “na elektryka”, bo tego typu jednoślad otwiera zupełnie nowe szlaki przed rowerzystami. Co mam na myśli? Ano to, że nagle górka w parku lub w lesie, która zawsze stanowiła dla was wyzwanie, tym wyzwaniem całkowicie być przestanie. To z kolei może sprawić, że zwyczajny powrót do domu z pracy czy sklepu, może być dla was początkiem przygody na rowerze, której do tej pory nigdy się nie podejmowaliście albo przez czas, albo zmęczenie. Tak należy patrzeć na e-bike w dzisiejszych czasach z punktu widzenia “typowego Kowalskiego” i w tę właśnie lukę wślizgnęła się właśnie firma Husqvarna, prezentując nowe modele turystyczne Grand Pather.

Husqvarna Grand Pather przekraczają nowe granice, a to szczególnie w przypadku tych rowerzystów, którzy pragną przygód poza granicami miasta. Zaliczają się bowiem do turystycznych rowerów elektrycznych, które obiecują połączenie trwałości, wszechstronności i najnowocześniejszej technologii, a więc miks idealny dla nowoczesnego odkrywcy. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły Grand Pather, ważne jest, aby zrozumieć, co odróżnia rowery turystyczne od tych tradycyjnych. Najprościej mówiąc, rower turystyczny jest zaprojektowany do pokonywania długich dystansów i różnorodnych terenów, oferując przy tym komfortową i efektywną jazdę zarówno po ulicach miasta, jak i po wiejskich drogach, czy nawet bardziej wymagających ścieżkach. Są zbudowane do przenoszenia ładunków, co czyni je idealnymi na wycieczki lub przygody, gdzie musisz zabrać ze sobą sprzęt lub zaopatrzenie.

Linia Grand Pather, w której skład wchodzą trzy różniące się osprzętem modele (GP6, GP5 i GP4) jest dostosowana specjalnie do potrzeb rowerzystów z przygodowym zacięciem. Każdy rower z tej serii wykorzystuje solidną ramę ze stopu 6061 w wersji step-through i step-over, a ich projekt obejmuje regulowany wspornik kierownicy i wewnętrzne okablowanie, które poprawiają doświadczenia z jazdy i przyczyniają się do eleganckiego wyglądu roweru. W kwestii systemu napędu z automatycznym trybem dostosowywania wspomagania GP6 i GP5 łączą w sobie silnik między korbami Yamaha PW-X3, który gwarantuje 250 watów nominalnej mocy i 85 Nm momentu obrotowego oraz 720-Wh akumulator w dolnej rurze. Najsłabszy wariant (GP4) stawia już na 75-Nm silnik PW-S2 i 630-Wh akumulator, więc będzie łapał większą czkawkę przy wzniesieniach, ale każda konfiguracja wspomaga rowerzystę do maksymalnie 25 km/h.

Podobne różnice siedzą w przerzutkach i hamulcach, bo najdroższy GP6 wykorzystuje 12-biegową przerzutkę tylną Shimano Deore i hydrauliczne hamulce Shimano z dwutłoczkowym zaciskiem, GP5 już 12-biegową przerzutkę SRAM i hamulce SRAM, a GP4 11-biegową przerzutkę i hamulce od Tektro. Wszystkie modele są jednak wyposażone w widelec amortyzowany SR Suntour z 80 mm skoku, zapewniający gładką jazdę po nierównościach i nierównych powierzchniach, obręcze o rozmiarze 28 lub 29 cali, opony Schwalbe do każdego terenu, potężne światło przednie o mocy 150 lumenów, zintegrowane światło tylne LED, tylny bagażnik z systemem montażowym MIK HD, błotniki oraz podpórkę. Ceny są jednak różne i zaczynają się od 3999 euro.