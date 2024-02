Największa pompa ciepła stanie we Wrocławiu. Waży tyle, co 40 elektrycznych SUV-ów

Firma Fortum wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu od 2021 roku realizują projekt, którego celem jest uruchomienie systemowej pompy ciepła, która będzie wykorzystywać temperaturę ścieków komunalnych i deszczowych z centralnej i południowej części miasta do produkcji ekologicznego ciepła – dowiadujemy się z komunikatu prasowego.

Dokładnie w Walentynki (w nocy z wtorku na środę) innowacyjna konstrukcja o wadze ponad 100 ton została przetransportowana do Wrocławia. Pompa ciepła, której wagę można porównać do ekwiwalentów 40 elektrycznych SUV-ów, przyjechała dokładnie z Austrii. Dodajmy jeszcze, że instalacji, która powstaje na terenie przepompowni ścieków nadano nazwę Wrompa, od „wrocławska pompa”.

Systemowa pompa ciepła we Wrocławiu będzie największą w Polsce. Ruszy już niebawem

Systemowa pompa ciepła będzie miała moc 12,5 MW. Zasilać ją będą wyłącznie zielone źródła energii, czyli OZE (chociaż tutaj twórcy nie podają, czy chodzi o energię z paneli słonecznych, czy z turbin wiatrowych). Wszystko po to, aby zmniejszyć wykorzystanie węgla w systemie ciepłowniczym Wrocławia. Jak na razie energię cieplną w największym mieście Dolnego Śląska produkuje się przez wysokosprawną kogenerację opartą na węglu.

Wykorzystanie pompy ciepła przede wszystkim ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które nie tylko wpływają na globalne ocieplenie, ale również generują lokalny smog i zanieczyszczenie powietrza drobinami. Mowa tutaj o redukcji emisji dwutlenku węgla, SO 2 , NO x i pyłów. Poziom redukcji tego pierwszego według szacunków wyniesie aż 35 tys. ton rocznie. Warto nadmienić, że sama pompa ciepła będzie produkować ciepło na poziomie ok. 81 tys. Gj w ciągu roku.

Chociaż opisywana instalacja jest naprawdę ogromna, to pod względem dostaw ciepła będzie odpowiadać jedynie za 5 proc. zapotrzebowania odbiorców. Według informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska inwestycja ma się zakończyć przed 30 kwietnia br. Jej całkowity koszt wraz z dofinansowaniami wynosi 82 miliony złotych.