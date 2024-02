Nieskończone źródło miedzi mamy pod nosem. Chiny sięgnęły po nie jako pierwsze

Żużel jest ubocznym produktem powstającym w hutach w procesie wytopu metali. W zależności od technologii może on zawierać mieszankę różnych substancji, w tym również niewielki procent metali przydatnych do ponownego użytku. Olbrzymie ilości żużla są generowane chociażby podczas wytapiania miedzi – potrafi go być od 2 do 3 razy więcej niż samego metalu.

Naukowcy z Central South University w Changsha (Chiny) proponują, aby żużel po wytapianiu miedzi przeznaczać do ponownej obróbki celem uzyskania dodatkowych ilości miedzi, ołowiu i cynku. W ten sposób nie zmarnujemy cennych zasobów, a Matka Natura nam za to wszystko podziękuje. Na łamach czasopisma Transactions of Nonferrous Metals Society of China opisano tę nowatorską metodę.

Żużel po wytopie rudy miedzi / źródło: Hannes Grobe/AWI, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Źródło miedzi znaleźli w żużlu. Prosta metoda ułatwia odzyskiwanie cennych metali

Polega ona w dużej mierze na jednoczesnym zasiarczeniu i redukcji stopu. W procesach stosujemy piryt, który możemy kojarzyć jako minerał z grupy siarczków (FeS 2 ) i tzw. “złoto głupców” ze względu na swój pokrój o kształcie sześcianu i złotawą barwę. Eksperyment naukowców był prowadzony w laboratorium przy użyciu wysokotemperaturowego pieca. Badacze odkryli, że najbardziej optymalnymi warunkami do odzysku miedzi i innych metali są te, w których dodaje się pirytu o zawartości 26 proc., koksu w ilości 6 proc. i wytapia się całość przez 3 godziny w temperaturze 1350 st. C.

W rezultacie uzysk miedzi, ołowiu i cynku wyniósł odpowiednio 97,58 proc., 89,91 proc. i 98,20 proc. z ich całkowitej masy w badanej próbce żużla. Dodajmy, że były to tak naprawdę szczątkowe ilości (od 0,01 do 0,38 proc. całej masy żużla). Tak czy owak metoda okazała się niezwykle skuteczną i w przyszłości pozwoli na pewne oszczędności w produkcji wspomnianych metali.

Wydawać się nam może, że faktycznie żużel może być na swój sposób nieskończonym źródłem miedzi i innych surowców metalicznych. “Nieskończonym” dopóki nie skończy się jego wytwarzanie w procesach hutniczych, ale patrząc na to, jak wciąż rośnie zapotrzebowanie na produkty hutniczej obróbki, to raczej nie mamy się czego objawiać. Miejmy tylko nadzieję, że technika chińskich badaczy znajdzie faktycznie uznanie w przemyśle i przyczyni się chociaż do niewielkiej redukcji w produkowaniu surowców pierwotnych oraz zachęci do stosowania wtórnych.