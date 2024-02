Opaska sportowa Samsung Galaxy Fit 3 już dostępna w Plusie

Samsung Galaxy Fit 3 dostępny w Plusie

Po ponad trzech latach oczekiwania Samsung wprowadził do swojej oferty inteligentną opaskę sportową Galaxy Fit 3. Tym samym rozszerzył nam się wybór, jeśli chodzi o ten typ urządzeń do noszenia. Zwłaszcza że model od południowokoreańskiego giganta cechuje się większym niż w typowej opasce ekranem. Na pokładzie nie zabrakło funkcji monitorowania zdrowia oraz aktywności. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej specyfikacji.

Do dyspozycji użytkownika został oddany wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,6 cala. Dużą zaletą jest pojemna bateria 208 mAh, która według producenta ma wytrzymać nawet 13 dni na jednym ładowaniu. Z opaski można korzystać niezależnie od warunków pogodowych – jest wodoszczelna i pyłoszczelna zgodnie z normami 5ATM i IP68.

Co do oferowanych funkcji, do dyspozycji użytkownika będzie śledzenie aktywności w ponad 100 trybach do wyboru, a także śledzenie snu (w tym wykrywanie chrapania), stresu, natlenienia krwi i tętna. Urządzenie zostało wyposażone także w czujnik wykrywania upadku oraz możliwość powiadamiania kontaktów alarmowych. Dzięki tym udogodnieniom opaska może świetnie sprawdzić się jako gadżet dla osoby starszej czy chorej, oferując dodatkową ochronę w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Galaxy Fit 3 łączy się z telefonem, dzięki czemu informuje o połączeniach, wiadomościach, alarmach, a także pozwala na m.in. kontrolowanie muzyki i aparatu w smartfonie.

Inteligentna opaska Samsung Galaxy Fit 3 dostępna jest już w sieci Plus, gdzie kosztuje 280 złotych – 1 złoty na start oraz 12 rat po 23,17 zł/mies. Jak wspomniałam na początku, nie zabrakło też miłej promocji. Osoby, które kupią opaskę Fit 3 do 10 marca oraz do 17 marca wypełnią formularz na stronie www.zwrotfit3.samsung.pl, mogą otrzymać 80 złotych zwrotu, w efekcie czego za urządzenie zapłacimy jedynie 200 złotych, bo reszta wróci na nasze konto.