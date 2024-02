Świat stanie na głowie, jak odejdzie od węgla i ropy. Chodzi o wielkie oszczędności

Na łamach czasopisma iScience pojawiły się wyniki interesujących badań, w ramach których sprawdzono, jaka kombinacja najnowszych technologii energetycznych i bateryjnych jest potrzebna, aby światowa elektryfikacja się powiodła. Autorem pracy jest Marc Jacobson z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda.

Badaczowi przyświecała idea elektryfikacji wszystkich światowych gospodarek. Jak twierdzi Jacobson w rozmowie z PV Magazine, samo zrezygnowanie z eksploatacji paliw kopalnych (gazu ziemnego, węgla czy ropy naftowej) pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 38 proc. Są to dane uśrednione dla 145 krajów na świecie. Ponadto wyeliminowanie zużycia energii do wydobywania, transportu i rafinacji paliw kopalnych oraz uranu pozwoli zaoszczędzić kolejne 11,3 proc. całej energii na świecie – przekonuje Jacobson.

Mało tego, pod względem finansowym przejście na produkcję energii wyłącznie z czystych źródeł, czyli słońca, wiatru, wody czy zielonego wodoru, pozwoliłoby na redukcję kosztów produkcji aż o 61 proc. Mówimy tutaj o bardzo dużych oszczędnościach w skali świata, ale również analizujemy tak naprawdę dość wyidealizowany scenariusz przyszłości, który prawdopodobnie nigdy się nie spełni.

Redukcja produkcji energii z paliw kopalnych może przynieść niespodziewane oszczędności – donosi naukowiec z Uniwersytetu Stanforda

Gigantyczne oszczędności finansowe dla świata. Wystarczy tylko przejść w pełni na OZE

Elektryfikacja gospodarki to jedno, ale amerykański naukowiec zwraca uwagę w swoim artykule na problem magazynowania energii. OZE w większości są silnie uzależnionym od pogody źródłem energii. Nadwyżki należy przechowywać w jakiejś „formie”. Analizowane były tutaj trzy rodzaje magazynów – elektrownie szczytowo-pompowe, systemy bateryjne oraz magazyny wodorowe.

LOADMATCH, czyli program, który wykorzystano do symulacji, wykazał, że najtańsze i najbardziej wydajne energetyczne są łączone systemy magazynowania nadwyżek energii. Przede wszystkim mowa tutaj o synergii elektrowni szczytowo-pompowych z samymi systemami bateryjnymi lub połączeniu wszystkich trzech instalacji. Co ciekawe, okazuje się, że same magazyny wodorowe są wysoce nieefektywne i drogie, jak również wtedy, gdy działają z elektrowniami szczytowo-pompowymi.

