Irytujące powiadomienia w przeglądarce Chrome? Google ułatwi ich wyłączenie

Przeglądarka Chrome pozwoli na łatwiejsze wyłączenie uciążliwych powiadomień

Zapewne każdemu w ciągu ostatnich lat zdarzyło się kilkukrotnie wyrazić zgodę na powiadomienia wysyłane przez różne witryny. Przy jednej czy dwóch nie jest to raczej nic uciążliwego, ale przy ich większej liczbie, takie bombardowanie powiadomieniami może być bardzo irytujące. Oczywiście przeglądarka Chrome pozwala zarządzanie tą funkcją, jednak nie każdy może w ogóle zdawać sobie sprawę z tego, gdzie takiej opcji powinien szukać. W rezultacie kończymy zwykle z zaśmieconym paskiem powiadomień na smartfonie i jedynie tracimy nerwy na coś, co powinno działać lepiej.

Google chyba wyszedł z tego samego założenia – lub posłuchał użytkowników – i już pracuje nad koniecznym usprawnieniem w interfejsie użytkownika. Zamiast błądzić po ustawieniach i różnych sekcjach, pojawi się jeden przycisk, którego dotknięcie umożliwi wyłączenie wszystkich powiadomień z witryn. Do tej pory, na wyświetlonym przez witrynę powiadomieniu widzieliśmy przycisk, kierujący nas do Ustawień witryny. Po kliknięciu następowało przeniesienie do powiązanego menu w ustawieniach przeglądarki, a tam z kolei musieliśmy przejść do sekcji Powiadomienia i dopiero mogliśmy cofnąć zgodę na powiadomienia – w dodatku nie dla wszystkich na raz, a jedynie dla danej witryny.

To mocno skomplikowany proces i chociaż nadal musimy się z nim męczyć, to najwyraźniej wkrótce się to zmieni. Zamiast przekierowania do Ustawień witryny, od razu pojawi się przycisk rezygnacji z powiadomień – wystarczy go dotknąć, by natychmiastowo cofnąć zgodę wyświetlanie wszystkich przyszłych powiadomień. W razie, gdybyśmy kliknęli to przypadkowo, przeglądarka da nam jeszcze możliwość cofnięcia swojej decyzji poprzez naciśnięcie przycisku „Cofnij” lub jej potwierdzenie przy pomocy „Ok”.

Na razie nowość dostępna jest jedynie dla około 50% testerów przeglądarki Chrome w wersji Canary. Jeśli chcesz sprawdzić, czy do nich należysz i przy okazji wypróbować Chrome’a bez niepotrzebnych powiadomień, wystarczy włączyć flagę dostępną pod tym adresem:

chrome://flags#notification-one-tap-unsubscribe

Jeszcze nie wiemy, kiedy Google wdroży tę zmianę dla wszystkich w stabilnym kanale, więc trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Warto jednak poczekać, bo dzięki tej funkcji w końcu nie będziemy się denerwować na uciążliwe powiadomienia.