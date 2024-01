Nowa aplikacja Samsunga już jest. Dzięki niej z łatwością znajdziesz swoją zgubę

Aplikacja Samsung Find już dostępna. Co oferuje

Wbrew pozorom funkcje sztucznej inteligencji to nie jedyne nowości, jakie przynosi ze sobą One UI 6.1. Najnowsza aktualizacja dla urządzeń Galaxy jest znacznie szersza i wydaje się, że wciąż nie wiemy o wszystkich zmianach, jakie przygotował Samsung. To zrozumiałe, że większość naszej uwagi skupiła się na Galaxy AI, ale dobrze też wiemy, że lwia część z tych ulepszeń jest zarezerwowana tylko dla flagowców. Co zatem ze starszymi smartfonami producenta? Dla nich przygotowano m.in. aplikację Samsung Find. Oczywiście ta nowość trafi na wszystkie urządzenia południowokoreańskiego giganta, a nie tylko te starsze.

Jak pisałam wam kilka dni temu, Samsung zdecydował się na usunięcie funkcji SmartThing Find, zastępując ją samodzielną aplikacją, która oferuje już znacznie więcej możliwości, a nie tylko to, co dotychczas było dostępne dla użytkowników. Wcześniej w celu lokalizacji swoich urządzeń, trzeba było korzystać z apki SmartThings, gdzie należało szukać pośród wielu znajdujących się tam funkcjonalności. Samsung Find znacznie ułatwi ten proces, bo będzie to już aplikacja skupiona tylko na jednym zadaniu, a to zawsze upraszcza sprawę.

By znajdowanie urządzeń, takich jak smartfony, tablety, laptopy czy SmartTagi odbywało się możliwie jak najłatwiej, Samsung podzielił interfejs na trzy sekcje:

Urządzenia – tutaj znajdziemy wszystkie nasze sprzęty Galaxy, wyświetlone na mapie, co od razu pomoże w ustaleniu ich lokalizacji. Będziemy mogli zobaczyć je też w formie wygodnej listy.

Aplikacja Samsung Find, sekcja Urządzenia | Źródło: @Razar_the_Raven

Przedmioty – do tej sekcji sięgniemy w sytuacji, gdy zgubimy jakąś rzecz, do której dołączony został lokalizator SmartTag. Aplikacja pokaże nam, gdzie znajdują się nasze klucze, portfel czy inny przedmiot z dołączonym trackerem.

Osoby – jeśli nasi bliscy udostępnią nam swoją lokalizację, znajdziemy ją właśnie w tej sekcji.

Aplikacja Samsung Find, sekcja Osoby | Źródło: @Razar_the_Raven

Ponadto apka oferuje jeszcze kilka dodatkowych funkcji, takich jak udostępnianie innym swojej lokalizacji lub lokalizacji naszego urządzenia/przedmiotu, aby nasi bliscy też wiedzieli, gdzie on się znajduje. Samo lokalizowanie sprzętu odbywa się w sposób standardowy, bo z poziomu aplikacji Samsung Find możemy włączyć słyszalny sygnał, wykorzystując do tego funkcję „Wydaj dźwięk”. Dodatkowo, jeśli nasze urządzenie obsługuje technologię ultraszerokopasmową (UWB), wyświetlane w apce dane będą znacznie dokładniejsze.

Z tego, co ustalono wcześniej, aplikacja Samsung Find będzie fabrycznie zainstalowana na nowych smartfonach z One UI 6.1, natomiast w przypadku pozostałych modeli producenta, po otrzymaniu nowej nakładki będzie można pobrać aplikację ze sklepu Galaxy Store.