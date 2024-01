Android z ulepszeniem związanym z eSIM. Na razie dla wybranych, ale to dopiero początek

Użytkownicy Androida dostaną kolejną świetną nowość. Tym razem związaną z eSIM

Karty eSIM stają się coraz popularniejsze, powoli wypierając fizyczne karty SIM, zwłaszcza na zachodzie. W USA odpowiedzialny jest za to Apple, który wprowadził na tamtejszy rynek serię iPhone 14 tylko z obsługą eSIM, bez miejsca na fizyczną kartę. By ułatwić użytkownikom taką przesiadkę, zarówno w iPhone’ach 14, jak i w „piętnastkach” system iOS wyświetla monit o możliwości konwersji karty SIM na eSIM. Jednocześnie ta funkcja usuwa zmienne, mogące pojawić się w przypadku różnych operatorów, zapewniając spójny przepływ informacji na iPhone’ach. W systemie Android takiej możliwości nie mamy, co dla wielu osób może stanowić pewien problem. A taki problem trzeba jak najszybciej rozwiązać, bo z roku na rok zbliżamy się do momentu, w którym eSIM stanie się standardem.

Jeszcze podczas targów MWC 2023, Google zapowiedział, że idąc w ślady Apple’a, szykuje własne narzędzie do transferu eSIM. Zauważono je już w Android 14 QPR 2 Beta 3, gdzie pojawiła się funkcja o nazwie „Konwertuj na eSIM” w ustawieniach karty SIM. Teraz z kolei, jak donosi Android Police, podczas konfiguracji Galaxy S24 Ultra, pojawiła się możliwość przeniesienia karty eSIM. Doniósł o tym jeden z czytelników serwisu, który mógł w ten sposób przenieść wirtualną kartę z telefonu LG V60 ThinQ poprzez zeskanowanie kodu QR. Dodatkowo podobna opcja pojawia się podczas przesiadki z Pixela 8 na Galaxy S24 Ultra i odwrotnie.

Co prawda nie dziwi fakt, że taka opcja wyświetla się na Pixelu czy urządzeniu Samsunga, bo Google na swoich smartfonach już coś takiego oferuje (ale tylko pomiędzy Pixelami). Południ koreański gigant również miał u siebie narzędzie do przesyłania eSIM, które dodał wraz z One UI 5.1, ale znów tylko w obrębie swoich urządzeń. Teraz jednak można już zrobić to pomiędzy smartfonami z Androidem, co jest sporym krokiem naprzód.

Zgodnie z doniesieniami, w aktualizacji One UI 6.1 pojawiła się subtelna, ale znacząca zmiana, która pozwala na kompatybilność funkcji pomiędzy urządzeniami innymi niż Galaxy. Trudno jednak powiedzieć, czy ta nowość ogranicza się w takim razie tylko do sytuacji, gdy z jednej strony mamy model Galaxy S24, czy może Google z czasem rozszerzy jej dostępność na wszystkie modele z Androidem, obsługujące oczywiście moduł eSIM. W dodatku warto jeszcze nadmienić, że zgodnie z tym, co na razie wiadomo, funkcja wydaje się działać tylko z kartami T-Mobile.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że to dopiero początek i z czasem doczekamy się rozszerzenia tej bardzo przydatnej opcji, także na eSIM zarejestrowane u innych operatorów.