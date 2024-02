Do chłodzenia wykorzystują niespodziewany czynnik. Rekordowe rozwiązanie autorstwa chińskich inżynierów 

Wykazywana przez tę lodówkę wydajność z zakresu współczynnika wydajności chłodniczej okazuje się rekordowo wysoka. Poza tak zadowalającą skutecznością, proponowane rozwiązanie – opisane szerzej na łamach Cell Reports Physical Science, ma oferować brak negatywnego wpływu na środowisko, co okazuje się bolączką wielu konkurencyjnych technologii.

Lodówka termoakustyczna napędzana ciepłem zwróciła uwagę świata nauki między innymi ze względu na brak ruchomych części. Osobną kwestię stanowi wykorzystywanie substancji pokroju helu i azotu, które cechują się przyjaznym oddziaływaniem na środowisko. Niestety, do tej pory tego typu urządzenia wykazywały relatywnie niską wydajność. Chińscy inżynierowie próbowali to zmienić i wydaje się, iż taka sztuka im się udała.

W celu ustalenia współczynnika wydajności chłodniczej porównuje się stosunek wyjściowej mocy chłodniczej do wejściowej mocy grzewczej. O ile do tej pory taki wskaźnik spadał wraz ze wzrostem temperatury ogrzewania, tak członkowie zespołu badawczego chcieli osiągnąć odwrotny efekt. Kluczem do sukcesu, jak sądzili, mogła okazać się nowatorska konfiguracja obejścia.

Lodówka termoakustyczna zaprojektowana przez chińskich inżynierów ustanowiła rekord chłodzenia, wykorzystując w tym celu wysokie temperatury

Dzięki jej wdrożeniu inżynierowie byli w stanie efektywnie dopasowywwać moc akustyczną między silnikiem a chłodnicą przy wysokich temperaturach. W taki sposób osiągnęli synergię pola przepływu energii, co pozwoliło na zwiększenie wydajności chłodzenia. Wykorzystując hel, osiągnęli współczynnik wydajności chłodniczej wynoszący 1,12 przy wydajności 2,53 kilowata. Taki rezultat został odnotowany przy temperaturze ogrzewania wynoszącej 450 stopni Celsjusza, otoczenia 35 stopni Celsjusza i chłodzenia 7 stopni Celsjusza.

Przytoczony wynik może być trudny do wyobrażenia, dlatego najlepiej dodać, iż uzyskany współczynnik był 2,7 razy wyższy od najlepszego osiągniętego z wykorzystaniem dotychczas stosowanych lodówek termoakustycznych napędzanych ciepłem. Otwiera do drzwi do zastosowań klimatyzacyjnych w codziennym życiu. Sami zainteresowani przekonują, że źródłem ich sukcesu było efektywne wykorzystanie energii cieplnej o wysokiej temperaturze. Dalsze wysiłki autorów mają dążyć do usprawniania obecnego systemu w celu zwiększenia temperatury ogrzewania i wzrostu wydajności chłodzenia.