Jak szybki był Internet mobilny w 2023 roku? Lider mógł być tylko jeden

W 2023 roku Plus był zdecydowanym liderem prędkości pobierania plików

Zanim przejdziemy do wyników, warto zwrócić uwagę na wyraźny wzrost liczby pomiarów prędkości Internetu w sieci 5G w 2023 roku. Stanowiły one 13,49% z ponad 6,2 mln pomiarów. W 2022 roku stanowiły one tylko 1,89%. Co też warto zauważyć, prawie 7% pomiarów wykonanych w 2023 roku była wykonana przy użyciu technologii starszej niż LTE (3G lub 2G).

Zdecydowanym liderem był Plus ze średnią prędkością na poziomie 142,9 Mb/s. Wyniki pozostałych operatorów są bardzo zbliżone. Przoduje T-Mobile z wynikiem 56,4 Mb/s, wyprzedzając Play z wynikiem 54,4 Mb/s oraz Orange z wynikiem równych 54 Mb/s.

Wyniki za styczeń 2024 roku powinny utrzymywać się na podobnym poziomie, ale już w lutym powinniśmy zaobserwować pierwsze zmiany wyników Orange, Play i T-Mobile. Cała trójka korzysta już z sieci 5G na nowych częstotliwościach, a wyniki pomiarów potrafią przekraczać 1,3 Gb/s (1300 Mb/s). Czy uda się dogonić Plusa? W ciągu jednego miesiąca na pewno to nie nastąpi, ale start pościgu powinien być zauważalny.

W przypadku wysyłania danych Orange, Play i T-Mobile trzymali w 2023 roku wyrównany poziom, z wynikami odpowiednio 34,2 Mb/s, 37,2 Mb/s i 36,2 Mb/s. Nieco z tyłu zostaje Plus z wynikiem 26,9 Mb/s.

T-Mobile z najlepszą siecią LTE

Dosyć podobnie wygląda sytuacja w sieci LTE, choć tu różnice są nieco mniejsze. Liderem był T-Mobile z prędkością pobierania na poziomie 43,8 Mb/s. Drugi jest Play z wynikiem 40 Mb/s, trzeci Orange z wynikiem 39 Mb/s, a za nimi mamy Plusa z wynikiem 34,3 Mb/s

Czy z czasem wyniki w sieci LTE będą się poprawiać? W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy to zobaczyć. Coraz więcej użytkowników powinno korzystać z nowej sieci 5G, tym samym zwalniając zasoby sieci LTE i… powoli zmniejszając prędkości w sieci 5G. Co starsi użytkownicy na pewno pamiętają, jak na starcie sieć LTE oferowała prędkości pobierania danych na poziomie stabilnych 300 Mb/s. Możemy być pewni, że po dosyć nudnym pomiarowo 2023 roku, w roku 2024 czeka nas sporo zmian.