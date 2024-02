To nie koncert Daft Punk, tylko roboty wkraczają do fabryki BMW

Nieco ponad tydzień temu firma Figure ogłosiła kolejny kamień milowy, publikując wideo przedstawiające robota Figure 01 autonomicznie przygotowującego kawę w odpowiedzi na polecenie słowne. Brett Adcock, CEO Figure, nazwał to “momentem ChatGPT”, ponieważ ich robot po obejrzeniu kilku materiałów wideo wymyślił, jak samodzielnie korzystać z ekspresu do kawy.

Teraz roboty trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne – do fabryk, wykonując ciężką pracę zamiast ludzi. W ramach świeżo podpisanej umowy handlowej z BMW firma Figure rozpoczęła implementację robotów do zadań w zakładzie w Spartanburgu, jedynej fabryce BMW w Stanach Zjednoczonej, a jednocześnie takiej o najwyższej wydajności na świecie spośród placówek niemieckiego giganta.

Roboty Figure odciążą ludzi w żmudnych zadaniach

To nie pierwszy raz, kiedy humanoidalne roboty współpracują z ludźmi. Amazon ogłosił w październiku, że rozpocznie testowanie robota Digit firmy Agility Robotics jako “mobilnego manipulatora” przenoszącego pojemniki i torby w magazynach, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca na przenośniki taśmowe. Trzeba jednak pamiętać, że Amazon jest inwestorem w Agility, dlatego ma swój interes w rozwoju robota Digit. Umowa Figure z BMW ma charakter czysto komercyjny, co może sprawić, że jest to jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza tego typu transakcja, na świecie.

Nie ujawniono, ile modeli Figure 01 zostanie początkowo wdrożonych do fabryki ani, jakie dokładnie będą ich zadania. Chociaż umowa dotyczy robotów “ogólnego przeznaczenia”, warto pamiętać, że są to systemy jedno- lub wielozadaniowe, których potencjał z czasem ma rosnąć. Roboty początkowo będą wykonywać żmudne i nielubiane przez ludzi zadania, takie jak przenoszenie pudeł, a także rozładunek i załadunek palet. Figure spodziewa się dostarczyć swojego pierwszego komercyjnego robota w ciągu roku, co jest ambitnym harmonogramem nawet dla firmy, która szczyci się krótkimi terminami realizacji. Figure 01 na pewno nie będzie robił kawy.

Takie roboty będą pracować w fabryce BMW /Fot. Figure

Przyglądamy się pracy w warsztacie blacharskim. Robot jest mobilny, będzie musiał dotykać rzeczy i przenosić je. Nasz pierwszy przypadek użycia wybraliśmy wewnętrznie 0 wiemy, co to jest i ćwiczymy ten proces, ale nie mogę ujawnić, o co chodzi. Brett Adcock, CEO Figure

Figure 01 będzie się dużo uczył w pracy, udoskonalając swoje podejście podczas testów w świecie rzeczywistym, podobnie jak my, ludzie. To, czy systemy będą długoterminowym dodatkiem do linii BMW, zależy całkowicie od tego, czy roboty będą w stanie spełnić wewnętrzne oczekiwania producenta samochodów dotyczące wydajności.

Mamy pewne kamienie milowe, które chcemy osiągnąć. Jeśli to nam się uda, z biegiem czasu skala zadań będzie znacznie większa. Musimy jednak udowodnić, że możemy z nimi wykonać pożyteczną pracę. To ma sens, musimy upewnić się, że roboty dobrze sobie radzą. Brett Adcock, CEO Figure

Współprac z BMW to dopiero początek. Brett Adcock ujawnił, że jego firma pozyskała kolejnych klientów, ale nie chce ujawnić ich nazw. Można się spodziewać, że usłyszymy o nich w najbliższych miesiącach, a roboty Figure 01 z czasem będą zyskiwały nowe umiejętności i funkcje.