AirFish 8 to ani samolot, ani łódź, a po trochu to i to. Znamy datę premiery tego niebywałego pojazdu

Singapurska firma ST Engineering podpisała list intencyjny z firmą Eurasia Mobility Solutions na zamówienie 10 samolotów AirFish Wing-in-Ground (WIG) z opcją na kolejnych 10. Producent ma stopniowo dostosowywać i dostarczać 10-miejscowe samoloty AirFish 8 począwszy od 2025 r., które mają obsługiwać turecki sektor turystyki i transportu prywatnego.

Czytaj też: To pierwszy taki samolot na ciekły wodór. Oszukuje grawitację, a jego zasięg jest imponujący

AirFish 8 to maszyna będąca połączeniem wodnosamolotu i łodzi o napędzie spalinowym, który nie wymaga żadnej szczególnej infrastruktury. Nie wznosi się wysoko w chmury, a wykorzystuje tzw. efekt przypowierzchniowy, by poruszać się tuż nad powierzchnią wody. Samolot jest napędzany silnikiem V8 o mocy 500 KM zasilanym zwykłą benzyną bezołowiową.

AirFish 8 to wyjątkowy samolot, choć ma w sobie coś z łodzi

Jak działa to cudo? Startuje z wody, a następnie przyspiesza do prędkości startowej, po czym odrywa się i pozostaje na wysokości od 0,6 do 7 m nad powierzchnią wody, korzystając z dodatkowej siły nośnej w strefie efektu przypowierzchniowego, aby poruszać się z prędkością 167 km/h. To znacznie więcej niż łodzie i znacznie wygodniej, gdy woda jest wzburzona. Trzeba jednak pamiętać, że start i lądowanie odbywa się w falach.

Czytaj też: Ten samolot zrewolucjonizuje lotnictwo. Supersoniczny X-59 oficjalnie pokazany

Nie jest tak szybki jak wodnosamolot, ale za to jest wydajniejszy i łatwiejszy w pilotażu. To idealne rozwiązanie dla branży turystycznej – ludzie będą rezerwować przejażdżkę nim z dużym wyprzedzeniem.

AirFish 8 /Fot. Wigetworks

AirFish 8 to realizacja projektów z lat 60. XX wieku autorstwa dr Alexandra Martina Lippischa, który był pionierem tej konfiguracji odwróconej delta/ogona w kształcie litery T jeszcze w czasach, gdy rosyjskie ekranoplany wciąż przemierzały Ziemię. Taka konfiguracja skrzydeł umożliwia pojazdowi z efektem przypowierzchniowym latanie na wysokościach do 50 proc. rozpiętości skrzydeł, co pozwala mu wznieść się wyżej, gdy warunki są bardziej wzburzone, podczas gdy ekranoplany musiały pozostać poniżej około 10 proc.

AirFish 8 /Fot. Wigetworks

Cieszymy się, że możemy wprowadzić innowacyjny model transportu wykorzystujący zupełnie nową technologię do Turcji, kraju otoczonego z trzech stron morzem. Jako alternatywny środek transportu, AirFish 8 oferuje bezpieczne, zrównoważone i szybsze rozwiązanie umożliwiające wygodne dotarcie do miejsc bez portu lub pasa startowego. Ta nowa technologia, szybsza niż istniejące możliwości podróży lotniczych i morskich, zmieni zasady transportu morskiego i stworzy nowe trendy w Turcji. Kubilay Ilgin, założyciel Eurasia Mobility Solutions

AirFish 8 to stosunkowo sprawdzona konstrukcja zaprojektowana do startu i lądowania na wodzie, pozwalająca uniknąć infrastruktur takich jak lotnisko, co czyni je wygodniejszą opcją nie tylko dla publicznego transportu morskiego, ale także świadczenia usług logistycznych i potencjalnych zastosowań wojskowych.