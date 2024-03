Co z łącznością satelitarną na Androidzie?

Android 15 dostanie obsługę łączności satelitarnej?

Apple był w zasadzie pierwszy i odkąd w iPhone’ach 14 Pro pojawiła się funkcja Alarmowe SOS przez satelitę, na podobny krok zdecydowało się już kilku producentów, takich jak Huawei, Motorola czy Xiaomi. Niestety, we wszystkich przypadkach dostępność łączności satelitarnej jest ograniczona. Gigant z Cupertino ma największy zasięg, jednak w dalszym ciągu nie możemy z niej korzystać w wielu regionach, w tym również w Polsce. W dodatku, chociaż Xiaomi czy Motorola produkują smartfony z Androidem, jest to rozwiązanie producenta, a nie coś, co wprowadza sam system.

Na tym polu Apple mocno zostawił Google w tyle. Wspomniana funkcja jest bowiem jedną z tych, którą zapewne każdy chciałby mieć pod ręką, zwłaszcza jeśli często zdarza mu się przebywać w miejscach bez dostępu do Wi-Fi i sieci komórkowej. Alarmowe SOS przez satelitę, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje połączenie satelitarne do kontaktu ze służbami ratunkowymi. O ile jednak w przypadku iPhone’ów jest to komunikacja jednostronna, Huawei i Xiaomi oferują już łączność dwukierunkową, czyli można nie tylko wysłać, ale też odebrać wiadomości.

W międzyczasie Qualcomm, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadził program Snapdragon Satellite, zamknięty jednak w zeszłym roku. Dlaczego? Jak to określiła sama firma, producenci smartfonów nie byli zainteresowani „rozwiązaniami opartymi na standardach” w zakresie łączności satelitarnej z telefonem. Głównym powodem są koszty licencji i samych komponentów, jakie są tutaj konieczne. Możliwe jednak, że coś się w tej kwestii zmieni, gdy obsługa łączności satelitarnej pojawi się po stronie systemu operacyjnego.

Już od dawna mówiło się, że Google pracuje nad podobną opcją, ale jak do tej pory nie widzieliśmy na to żadnych twardych dowodów. Tym razem, jak donosi Android Authority, w najnowszej wersji Androida 14 QPR3 Beta 2 znaleziono nową sekcję w Ustawieniach – Wiadomości satelitarne. W opisie można przeczytać, że ta funkcja pozwala „wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe przez satelitę w ramach kwalifikującego się konta”. W dalszej części opisano z kolei, że telefon będzie „automatycznie łączyć się z satelitą”, gdy nie mamy połączenia komórkowego, ale w celu uzyskania najlepszego połączenia, musimy „utrzymywać dobry widok na niebo”, ponieważ „pogoda i pewne struktury mogą mieć wpływ na połączenie satelitarne”. Najciekawsza jest jednak wzmianka, że funkcja ta pozwoli „wysłać SMS-a do każdego”, nie tylko do służb ratunkowych.

Nie zabrakło też informacji, że łączność satelitarna dostępna jest tylko w niektórych obszarach i wymaga planu taryfowego u operatora, uwzględniającego wiadomości satelitarne. Nadawca takiej usługi nie jest tam wspomniany, ale kiedy naciśnięto przycisk „dodaj wiadomości satelitarne” lub dowiedz się „więcej o przekazach satelitarnych”, następuje automatyczne przekierowanie na stronę zasięgu satelitarnego T-Mobile (obecnie jeszcze niedostępną).

Wydaje się więc, że dzięki ogłoszonemu w 2022 roku partnerstwu między T-Mobile i SpaceX, to właśnie ten operator zajmie się obsługą wyczekiwanej nowości na Androidzie. Firma Elona Muska planuje wystrzelić kilka nowych satelitów Starlink (pierwsze wystrzelono w zeszłym miesiącu), które będą obsługiwać funkcję „Direct to Cell”, pozwalającą współpracować „z istniejącymi telefonami LTE, gdy tylko widać niebo”, a co najważniejsze – obsługa tej funkcji nie wymaga zmian sprzętowych, a nawet takich w oprogramowaniu. Obie firmy planują uruchomienie obsługi łączności satelitarnej jeszcze w tym roku. Można się spodziewać, że oferowany w ten sposób zasięg funkcji będzie większy niż w przypadku chińskich firm, a może też i Apple’a, jednak czy obejmie cały świat? To raczej wątpliwe.

W dodatku Google nie potwierdził jeszcze, w jaki sposób planuje obsługiwać łączność satelitarną w systemie Android. Czy ograniczy się tylko do współpracy z T-Mobile, a może nawiąże partnerstwo z innymi firmami? Więcej szczegółów na ten temat powinniśmy poznać w maju, podczas dorocznej konferencji I/O.