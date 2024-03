Galaxy A52 otrzymuje długo wyczekiwaną aktualizację systemu. Nie zabrakło jednak złych wiadomości

Samsung udostępnia dla Galaxy A52 aktualizację do Androida 14 z One UI 6.0

Południowokoreański gigant należy do tych niewielu producentów smartfonów z Androidem, którzy naprawdę sprawnie udostępniają aktualizacje systemowe. Oczywiście priorytetem są zawsze urządzenia z najwyższej półki i ex flagowce, a dopiero później do harmonogramu wpisywane są urządzenia bardziej budżetowe, takie jak Galaxy A52 z marca 2021 roku. Smartfon debiutował na rynku z Androidem 11, a teraz, jak donosi SamMobile zaczął otrzymywać One UI 6.0 z Androidem 14.

W Europie, w tym również w Polsce, aktualizacja waży około 1,2 GB i powinna być już dostępna, a jeśli jeszcze nie dostaliście stosownego powiadomienia, pojawi się ono na dniach. Niestety nie obyło się bez smutnych wieści dla posiadaczy tego modelu – Android 14 jest ostatnią wersją systemu Google, jaka zostanie im udostępniona. Od teraz smartfon będzie już dostawał mniejsze poprawki i aktualizacje zabezpieczeń jeszcze przez jakiś czas.

Warto pamiętać, że One UI 6.0, wprowadzane właśnie na pokład Galaxy A52, nie jest najnowszą wersją nakładki producenta. W dodatku, z niewyjaśnionych powodów, aktualizacja zawiera też przestarzałe poprawki bezpieczeństwa ze stycznia 2024 roku, a nie te najnowsze. Tak czy inaczej, właściciele tych urządzeń nie powinni czuć się zawiedzeni, bo nowości dostaną naprawdę sporo. Tutaj szczegółowo wszystko omówiłam, ale pokrótce tylko przypomnę, że Samsung w nowej wersji swojej nakładki wprowadzi przeprojektowany, nowy Szybki Panel, który stanie się teraz czytelniejszy i łatwiejszy w obsłudze, dając dostęp do najważniejszych funkcji na smartfonie. Dużo zmian znajdziemy też w aplikacji Galeria, którą gigant wzbogacił o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, takie jak Photo Remaster i Object Eraser, a także Samsung Studio, wielowarstwowy edytor wideo, który umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie tekstu, naklejek i muzyki do osi czasu filmów.

Ponadto dostajemy nowy projekt emoji, więcej opcji udostępniania wraz z podglądem zdjęć i filmów w panelu Udostępnij, ulepszenia w zakresie wielozadaniowości, Kalendarza czy Przypomnień, nowy widżet Pogody, nowy wygląd Samsung Health (który pojawił się dla użytkowników Androida 13), inteligentniejszy tryb samolotowy (zachowuje włączone Wi-Fi i Bluetooth), menu ustawień baterii zostało przeniesione obok opcji Wyświetlacz i wiele więcej. Warto też wspomnieć o poprawie bezpieczeństwa dzięki Auto Blockerowi, czyli dodatkowej warstwie ochrony uniemożliwiającej instalowanie nieznanych aplikacji, jej zadaniem jest sprawdzanie złośliwego oprogramowania i blokowanie wysyłania złośliwych poleceń przez połączenie USB.