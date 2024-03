Po co nam premiera Galaxy A35 i Galaxy A55, skoro już teraz wiemy o nich wszystko?

Pełna specyfikacja Galaxy A35 i Galaxy A55

W ostatnich tygodniach przybyło doniesień związanych z kolejnymi przedstawicielami popularnej serii Galaxy A. Samsung intensywnie pracował nad dwoma nowymi modelami i chociaż ich debiut zaplanowany jest na 11 marca, już teraz wiemy, że będzie to tylko formalność, bo przecieki ujawniły nam na ich temat wszystko, co tylko się dało. Do sieci trafiły bowiem nawet oficjalne grafiki promocyjne, które zdradzają nie tylko wygląd, ale też szczegóły specyfikacji.

Patrząc na udostępnione materiały, trudno jest powiedzieć, który model jest który. Galaxy A35 i Galaxy A55 prezentują się bowiem identycznie, z jednym niewielkim wyjątkiem – Galaxy A55 ma ramki ze szczotkowanego metalu, podczas gdy drugi smartfon pozostał przy plastiku. W pozostałych kwestiach projekt jest ten sam i obejmuje płaski ekran dość grubymi ramkami i okrągłym otworem na aparat do selfie, płaskie boczne ramki z lekkim wybrzuszeniem (tzw. Key Island), na którym umieszczono przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania, a także trzy „gołe” sensory z tyłu, pozbawione wyspy aparatów. Ten design jest charakterystyczny dla wszystkich smartfonów producenta.

Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A55

Na szczęście ich specyfikacja w kilku aspektach się różni, co nie dziwi, bo są to modele z nieco innej półki cenowej. Oba urządzenia zostały wyposażone w 50-megapikselowy aparat główny i moduł makro 5 Mpix, jednak Galaxy A35 może pochwalić się dodatkowym aparatem 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 12-megapikselową kamerką do selfie, natomiast w Galaxy A55 te aparaty mają wyższą rozdzielczość – odpowiednio 12 i 32 Mpix.

Samsung Galaxy A35

Samsung wyposażył je też w ekrany o różnej przekątnej – 6,5” w A35 i 6,6” w A55, choć w obu przypadkach będą to panele AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Elementem wspólnym ma być też akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Chociaż pojawiające się w sieci materiały tego nie potwierdzają, zgodnie z poprzednimi doniesieniami oba smartfony będą napędzane przez układ Exynos – 1380 w A35 i trochę nowszy chipset 1480 w A55.

Samsung Galaxy A55

Zarówno Galaxy A35, jak i Galaxy A55 dostępne będą w kolorach czarnym, biały, liliowym i żółtym. Jak wiec widzicie, pełna specyfikacja obu urządzeń jest już dostępna i jedyne, czym Samsung będzie mógł nas zaskoczyć podczas nadchodzącej premiery, będą ceny tych smartfonów.