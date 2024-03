Niezwykła fabryka stali otworzona w Kolorado. Stoi za nią sam Bill Gates

Przetwarzanie żelaza odpowiada za 90 proc. uwalnianego dwutlenku węgla podczas produkcji stali, co odpowiada za aż 7 proc. globalnej emisji tego pierwiastka do atmosfery. Electra ma pomysł jak to zmienić stawiając na produkcję “zielonego” żelaza poprzez integrację odnawialnych źródeł energii.

Electra wykorzystuje “sprawdzone procesy elektrochemiczne i hydrometalurgiczne na skalę przemysłową” do rafinacji rud żelaza o niskiej jakości do żelaza o wysokiej czystości w temperaturze 60oC. Taką temperaturę zazwyczaj ma filiżanka porannej kawy i jest ona znacznie niższa od wartości uzyskiwanych w tradycyjnych procesach, do których niezbędne są piece opalane węglem.

Pierwsza taka fabryka na świecie – będzie produkować “zieloną” stal

W procesie firmy Electra wykorzystywane są różne rodzaje rud i selektywnie rafinowane są główne zanieczyszczenia rudy żelaza, takie jak tlenek glinu i krzemionka, jako produkty uboczne. Żelazo firmy Electra ma czystość na poziomie ponad 99 proc., co w połączeniu ze złomem stalowym pochodzącym z recyklingu zapewnia najwyższą wartość dla producentów stali z elektrycznym piecem łukowym (EAF).

Celem projektu pilotażowego jest produkcja czystych płyt żelaznych o powierzchni 1 m2. Firma będzie stopniowo zwiększać moce produkcyjne, aby zweryfikować swoją modułową konstrukcję.

Czyste żelazo produkowane z szerokiej gamy rodzajów rud jest kluczowym czynnikiem utrudniającym zrównoważoną dekarbonizację przemysłu stalowego. Dzięki wsparciu naszych partnerów w całym łańcuchu wartości pilotaż przybliża nas do osiągnięcia naszego celu, jakim jest wyprodukowanie milionów ton czystego żelaza do końca dekady. Sandeep Nijhawan, dyrektor generalny i współzałożyciel Electra

W 2022 r. Electra otrzymała 85 mln dol. od sponsorów, w tym od Breakthrough Energy Ventures – funduszu innowacji energetycznych założyciela Microsoftu, Billa Gatesa. Carmichael Roberts, który jest współprzewodniczącym komitetu inwestycyjnego funduszu, powiedział, że “elektryzacja, opłacalna produkcja żelaza bez emisji gazów cieplarnianych to zmiana paradygmatu w sposobie, w jaki od wieków wytwarzano stal w wyniku spalania paliw kopalnych” i stanowi “szansę rynkową wartą bilion dolarów”.

Żelazo firmy Electra ma czystość 99 proc.

Droga przed firmą Electra jest długa, ale innowacje są wdrażane w tempie ekspresowym. Uruchomienie fabryki pilotażowej w ciągu 3,5 roku od założenia firmy jest zdarzeniem bezprecedensowym i odzwierciedla siłę zespołu do wykorzystania wiedzy z różnych sektorów gospodarki.