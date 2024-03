Na to ulepszenie w Google Play czekali chyba wszyscy. Niby nic wielkiego, a jednak spore ułatwienie

Google Play pozwoli pobierać więcej niż jedną apkę na raz

Sklep z aplikacjami Google’a to coś, z czego użytkownicy smartfonów z Androidem korzystają niemalże codziennie. Oczywiście najwięcej wtedy, gdy zmieniamy urządzenie, ale, tak czy inaczej, trudno się bez niego obyć. Jednocześnie jednak zapewne każdy będzie w stanie bez wahania podać przynajmniej kilka rzeczy, które gigant z Mountain View mógłby w Google Play ulepszyć czy zmienić. Jednym z takich niedociągnięć jest z pewnością brak możliwości pobierania równoległego. Zwykle nad tym się nie zastanawiamy, bo najczęściej większość z nas pobiera jedną aplikację na raz, ale czasem musimy pobrać ich kilka, co sprawia, że cały proces niepotrzebnie się wydłuża.

Najwyraźniej wkrótce może się to zmienić, bo jak odkrył TheSpAndroid, Google pracuje nad umożliwieniem nam pobierania z Google Play wielu aplikacji jednocześnie. Zanim jednak zaczniemy się cieszyć, warto pamiętać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy firma testuje podobną funkcjonalność. Wcześniej nic z tego nie wyszło, więc mamy nadzieję, że przynajmniej teraz gigant nie wycofa się z niej w ostatniej chwili i wprowadzi ją do stabilnej wersji sklepu.

Zgodnie z informacjami, ulepszenie pozwoli nam na jednoczesne pobieranie dwóch aplikacji, a przynajmniej w domyślnym ustawieniu. W wersji testowej istnieje też opcja zwiększenia ich liczby do pięciu przy pomocy flagi – zapewne taka możliwość zostanie umieszczona gdzieś w Ustawieniach lub po prostu na kolejnym etapie testów zostanie to zwiększone.

Niestety, nawet jeśli Google Play zostanie wzbogacone o tę nowość, nie będzie ona idealna. Jej główną wadą może być fakt, że chodzi tu jedynie o pobieranie nowych aplikacji, a nie o aktualizacje. Jeśli macie tendencję do odkładania aktualizacji na „kiedyś” i najczęściej robicie to hurtowo, w dalszym ciągu będzie to długi proces, bo uaktualnienia wciąż będą pobierane jedno po drugim, jak to ma miejsce obecnie.

Jak już wspomniałam, na razie trwają testy tego ulepszenia i trudno jest obecnie powiedzieć, kiedy i czy w ogóle stabilna wersja Google Play zostanie ostatecznie w ten sposób zaktualizowana. Liczę, że tym razem Google nie wycofa się z tej zmiany po zakończeniu testów, bo jest to właśnie jedna z tych funkcji, której większość z nas potrzebuje.