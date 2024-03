LITENING Large Aperture to wyjątkowy klucz lotnictwa USA do uzyskania przewagi nad wrogiem

Jak wiele zmieni integracja LITENING Large Aperture z samolotami USA?

Zanim pocisk lub bomba z samolotu rozpocznie swój lot w kierunku celu, pilot musi wiedzieć, w co dokładnie ma zamiar strzelić. Odpowiadają za to systemy celownicze, które służą do identyfikacji, wyboru celów i naprowadzania na cele kierowanego uzbrojenia w każdych warunkach pogodowych oraz zarówno w dzień, jak i w nocy. LITENING Large Aperture ma zrewolucjonizować właśnie proces wykrywania i obierania celów, jako rozwinięta wersja systemu LITENING, która jest montowana na amerykańskich myśliwcach i innych statkach powietrznych od ponad dwóch dekad i w tym czasie przeszła stopniowe ulepszenia, rozwijając się znacznie poza swoje pierwotne możliwości. W ostatnim czasie rozwój ten został znacznie przyspieszony dzięki ulepszeniu LITENING Large Aperture.

Więcej na temat systemu LITENING Large Aperture dowiedzieliśmy się z rozmowy, którą serwis The Warzone przeprowadził z przedstawicielem firmy Northrop Grumman, skupiając się właśnie na tej nowej aktualizacji systemu celowniczego. Ten oferuje przede wszystkim ulepszoną optykę o jeszcze wyższej rozdzielczości z krótką, średnią i długą długością fali podczerwieni oraz możliwością podglądu obszaru w kolorze, co jest połączone z bardziej zaawansowanymi możliwościami łącza danych i algorytmami do wykrywania, identyfikowania i angażowania celów z dalekiego zasięgu. Potężniejszy procesor misji przyspiesza funkcje obrazowania i umożliwia przyszłe możliwości, a w tym sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Inne ulepszenia obejmują szybsze przetwarzanie wideo, lepszą stabilizację, bardziej dopracowane funkcje sterowania i ciągły obrót dla nieprzerwanego obrazowania podczas manewrów.

Dzięki miniaturyzacji technologii umieszczonej w cylindrycznej formie zasobnika LITENING zwolniono dodatkową przestrzeń na dodatkowe ładunki, takie jak mały radar, zestaw wywiadu elektronicznego lub dodatkowe łącze danych, a więc elementy, które można dodać w razie potrzeby. Jednocześnie kluczowym aspektem tej nowej wersji LITENING jest to, że może być dostarczona jako nowa lub jej funkcje mogą zostać zainstalowane w istniejących zasobnikach. Chociaż misje powietrze-ziemia są głównym przeznaczeniem tych zasobników i nadal stanowią ich centralny zestaw możliwości, teraz mają one również ważną rolę w akcjach powietrze-powietrze. Służą bowiem do wykrywania oraz identyfikacji samolotów z dużych odległości i to nawet w ciemności.

Wspomniane ulepszone śledzenie ruchomych celów, więcej opcji trybów i pomoc sztucznej inteligencji w realizacji misji tylko ułatwią i zwiększą skuteczność dostarczania uzbrojenia i realizacji zadań rozpoznawczych. Chociaż tego typu dodatek do samolotów jest przeciwstawny koncepcji stealth, cały zasobnik można go po prostu odkręcić, gdy nie jest potrzebny lub wymaga serwisu, a nawet i ulepszyć, gdy nadarzy się odpowiednia okazja, bez konieczności demontażu samolotu i dostosowywania jego systemów przetwarzania danych.

Taka modernizacja jest szczególnie ważna dla niektórych myśliwców F-16, które otrzymują nowy radar AN/APG-83 AESA i obecnie używają zasobnika LITENING, ale dobry użytek z LITENING LA zrobią również myśliwce Hornets czy odrzutowce Harrier. Warto też wspomnieć, że nie jest to unikalny system na rynku, bo głównym konkurentem systemu celowniczego LITENING jest odpowiednik o nazwie Sniper firmy Lockheed, które to mają podobne możliwości, ale także własny unikalny zestaw zalet.