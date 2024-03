Takie rekordowe ogniwa słoneczne chciałby każdy. Wreszcie nadają się do montażu

Zespół badaczy z australijskiej agencji CSIRO we współpracy z uczonymi z Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Monash, Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii stworzył skalowalny model perowskitowych ogniw słonecznych oraz określił koszty ich masowej produkcji. O wynalazku dowiadujemy się z artykułu w Nature Communications.

Czytaj też: Trójzłączowe perowskitowe ogniwa słoneczne w rękach Niemców. Jak to działa?

Prace badawcze, które trwały kilka lat, polegały na opracowaniu hybrydowych modułów z perowskitu i zastosowaniu do ich produkcji metody druku 3D typu „roll-to-roll”. Naukowcy przygotowali ogniwa słoneczne dwóch rodzajów. Pierwszym są laboratoryjne, niewielkie, pojedyncze ogniwa, które osiągnęły wydajność 15,5 proc. Drugim – wielkoskalowe panele słoneczne o powierzchni 50 cm2, które zaprezentowały sprawność konwersji energii rzędu 11 proc.

Tak wygląda proces produkcyjny dla ogniwa słonecznych. Metoda roll-to-roll jest zdecydowanie tańsza od wielu konwencjonalnych sposobów nakładania warstw / źródło: CSIRO, materiały prasowe

Ogniwa słoneczne praktycznej wielkości. Wiemy, ile będzie kosztować ich produkcja

Chociaż może powyższe wartości wydajności paneli nie są szczególnie wysokie, porównując je z krzemową technologią czy tandemowymi ogniwami perowskit-krzem, to w tej konkretnej kategorii jest to coś rekordowego. Do tej pory badaczom udawało się budować wielkoskalowe ogniwa ze sprawnością najwyżej 1-2 proc. Tutaj Australijczycy zaproponowali nam coś bardzo wyjątkowego.

Czytaj też: Są pierwsi, którzy stworzyli tak złożone ogniwa słoneczne. Twórcy nie pochodzą z Chin

Autorzy badań nie ograniczali się jedynie do samego wyprodukowania ogniwa, ale również poczynili pewne rachunki, obliczając koszty produkcji takich modułów w dużej skali. Oszacowali, że cena wytwarzania perowskitów tego typu wynosiłby 0,7 dolara za jeden wat przy zdolnościach danej taśmy fabrycznej do drukowania modułów o powierzchni jednego miliona metrów kwadratowych w ciągu roku. Oczywiście uczeni zakładają, że z biegiem lat technologia produkcyjna zacznie tanieć, a koszty wytwarzania nie będą tak uciążliwe.

Czytaj też: Pierwszy raz zbudowali takie ogniwa słoneczne. Wyglądają jak dach starego kościoła

Do czego w ogóle mogłyby służyć takie ogniwa słoneczne? Przede wszystkim i na pewno nie stosowalibyśmy ich na tradycyjnych farmach fotowoltaicznych. Naukowcy upatrują wykorzystanie ich w branży militarnej, zarządzaniu kryzysowym, w budownictwie, rolnictwie czy nawet podczas misji kosmicznych. Póki co cena i niezadowalająca wydajność trzymają tę technologię w cieniu, ale efekt pracy Australijczyków okazuje się być niemałym światełkiem w tunelu.