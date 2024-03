Perowskity z rekordowym napięciem prądu. Aż dziw bierze, że coś takiego istnieje

W periodyku ASC Energy Letters pojawiła się w ostatnim czasie interesująca praca naukowa autorstwa badaczy z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Wespół z kolegami z innych niemieckich uczelni opracowali oni jednozłączowe perowskitowe ogniwa słoneczne. Podczas testów urządzenie zaprezentowało rekordową wartość napięcia obwodu otwartego (inaczej napięcia jałowego) – 1,78 V.

Materiałem absorbującym o strukturze perowskitu był tutaj doskonale znany już naukowcom chlorek metyloaminy ołowiu o wzorze MAPBCl 3 , który charakteryzuje jednym z najszerszych pasm wzbronionych spośród dostępnych materiałów (3,03 eV). Struktura analizowanego ogniwa w zasadzie nie odbiegała od standardowej, w jakiej konstruuje się takie urządzenia. Podłoże zbudowano z tlenku cyny i fluoru (FTO), warstwę transportującą elektrony z dwutlenku węgla i tytanu, warstwę transportującą dziury z OMeTAD, a powierzchnię stykową ze złota.

Wykres prezentujący rekordowy wynik napięcia jałowego dla MAPBCl 3 / źródło: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c02777, abstrakt graficzny

Jednozłączowe perowskity z popularnym absorberem uzyskały rekordowe napięcie jałowe

Kluczem do sukcesu okazała się metoda osadzania poszczególnych warstw. To ona przyniosła tak rewelacyjny wynik w zakresie napięcia obwodu otwartego. Zamiast szybkiej krystalizacji dokonano dwuetapową metodą osadzania i wyżarzania w atmosferze składającej z azotu cząsteczkowego. Dzięki temu udało się wpłynąć do kinetykę reakcji, bez zmiany właściwości materiału – tłumaczy Michael Saliba, jeden z autorów artykułu cytowany w PV Magazine.

Skoro napięcie jałowe jest tak wysokie, to czy pozostałe parametry zaprojektowanego ogniwa również są imponujące? Badane perowskity osiągnęły gęstość prądu zwarciowego na poziomie 0,73 mA/cm2. Współczynnik wypełnienia wyniósł jedynie 64,7 proc., a sprawność konwersji energii… 0,81 proc. Powyższe wyniki pozostawiają wiele do życzenia, ale nie o to w tych badaniach chodziło.

