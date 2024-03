Home Energetyka Pompa ciepła, która tworzy parę wodną? Ameryka odsłania kulisy rewolucyjnego pomysłu

Wiele branż przemysłu generuje olbrzymie ilości ciepła. Do tej pory zazwyczaj traktowano to wszystko w formie odpadu. Amerykański start-up postanowił wykorzystać ten zasób jako źródło energii. Dzięki temu powstała nietypowa pompa ciepła, która produkuje gorącą parę wodną, ale po co?