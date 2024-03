Z Nowego Jorku do Londynu w 90 minut? Ten samolot zaoferuje zupełnie nowy komfort podróżowania

Quarterhorse Mk 1 to drugi z czterech planowanych wariantów linii Quarterhorse. Hermeus wykorzystał nielatającą wersję Mk 0 do ocen naziemnych, które firma zakończyła pod koniec 2023 roku. Quarterhorse Mk 1 to zdalnie sterowany samolot bezzałogowy, napędzany silnikiem GE J85. Jego podstawową misją jest zademonstrowanie szybkiego startu i lądowania – kluczowych możliwości unikalnych dla przyszłych samolotów hipersonicznych.

W ramach programu Quarterhorse Hermeus chce dostarczyć samolot bezzałogowy, który będzie w stanie osiągnąć prędkość 4 Mach i wyższą. Firma twierdzi, że jej celem jest pobicie obecnego rekordu prędkości ustanowionego przez samolot SR-71 Blackbird firmy Lockheed Martin prawie 50 lat temu.

Przejście do zintegrowanego programu testów jest zwieńczeniem ogromnego wysiłku zespołowego i znaczącym wydarzeniem emocjonalnym dla całej firmy. Po rozpoczęciu pierwszego lotu przeprowadzimy wszechstronną ocenę osiągów samolotu, jednocześnie sprawdzając skuteczność naszych procedur testowych, kulturę bezpieczeństwa i interdyscyplinarną współpracę zespołu. Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni możliwością przeprowadzenia tych testów w legendarnej bazie sił powietrznych Edwards. Don Kaderbek, wiceprezes ds. testów w Hermeus

Drugi samolot Quarterhorse gotowy, ruszają testy

Drugi z czterech planowanych wariantów Quarterhorse będzie pierwszym pojazdem Hermeus zdolnym do lotu. Nie będzie jednak próbował przełamać bariery hipersonicznej 5 Machów – ani nawet bariery dźwięku 1 Macha. Zamiast tego dron, napędzany pojedynczym silnikiem GE Aerospace J85, będzie używany do testów w locie z prędkościami poddźwiękowymi.

Dwa kolejne pojazdy – Quarterhorse Mk 2 i Mk 3 – będą opierać się na informacjach uzyskanych podczas programu testów w locie Mk 1. Wariant Mk 2 będzie próbował przełamać barierę dźwięku i zademonstrować autonomiczny lot naddźwiękowy poniżej 3 Machów. Hermeus dąży do tego, aby Quarterhorse Mk 3 stał się “najszybszym samolotem świata”, bijąc rekord prędkości lotu SR-71.

Samolot Mk 1 będzie latał z prędkościami poddźwiękowymi /Fot. Hermeus

Mk 2 będzie wyposażony w silnik Pratt & Whitney F100, który od ponad 50 lat gwarantuje o niezawodności samolotów F-15 i F-16. Decyzja ta przyspiesza realizację planu firmy w kierunku Darkhorse, wielozadaniowego hipersonicznego samolotu do misji w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego, jednocześnie dostarczając atrakcyjny produkt pośredni, jedyny na świecie specjalnie zaprojektowany dron zdolny do poruszania się z prędkością ponaddźwiękową.

Uwalniając się od sztywnych, wieloletnich harmonogramów rozwoju, jesteśmy w stanie zbudować odpowiedni samolot i wynieść go w powietrze w niecały rok. Mk 2 będzie naszym trzecim systemem samolotu zbudowanym w tym roku i choć nadal musimy sprawdzić się w locie, niewiele ryzykujemy, bo mamy już spore doświadczenie. Skyler Shuford, dyrektor operacyjny i współzałożyciel Hermeus

Mk 2 – wizualizacja /Fot. Hermeus

Docelowo firma zamierza zbudować na dużą skalę dwa typy samolotów hipersonicznych: wielozadaniowy dron, który będzie zaspokajał potrzeby obronne (Darkhorse) oraz samolot pasażerski. Ma być on w stanie pokonać dystans między Nowym Jorkiem a Londynem w zaledwie 90 minut.