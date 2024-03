Tablet Galaxy Tab S6 Lite znów debiutuje. To już trzeci raz

Galaxy Tab S6 Lite jest najwyraźniej tak dobry, że Samsung nie może go porzucić

Pierwszy raz ten tablet ujrzał światło dzienne w 2020 roku, a dwa lata później doczekał się pierwszego odświeżenia. Zmian nie było zbyt dużo, bo na dobrą sprawę objęły przede wszystkim wymianę chipsetu. Minęły kolejne dwa lata i Samsung znów sobie przypomniał o tym modelu, odświeżając go po raz trzeci. Zerknijmy więc, co (o ile w ogóle) zmieniło się tym razem.

Podstawy tego urządzenia wciąż pozostają takie same. Galaxy Tab S6 Lite (2024) został więc wyposażony w 10,4-calowy panel LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli i proporcjach 15:9. Otaczają go symetryczne, dość spore ramki o grubości 9 mm. Natomiast wszystko zamknięte jest w całkiem zgrabnej, pozbawionej zbędnych detali obudowie o grubości 7 mm. Z tyłu dostajemy pojedynczy sensor o rozdzielczości 8 Mpix, natomiast z przodu 5-megapikselową kamerkę do selfie i wideorozmów.

Pod kątem zasilania również nie uświadczymy żadnych zmian, na pokładzie nadal mamy ogniwo 7040 mAh, ma on wystarczyć na maksymalnie 14 godzin odtwarzania wideo i 12-13 godzin przeglądania stron internetowych. Ponownie tablet dostępny będzie w dwóch wersjach – Wi-Fi i LTE. Rozczarowuje również fakt, że tak samo, jak w przypadku poprzedników i tutaj mamy jedynie 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej, którą na szczęście wciąż można rozszerzyć przy pomocy karty microSD.

Co więc uległo zmianie? Chipset. Samsung nie pochwalił się, jaki to konkretnie procesor, ale nieoficjalnie mówi się o Exynosie 1280. Szału nie ma, jednak nie jest to też model z wyższej półki, a raczej bardziej budżetowy sprzęt. Do codziennego użytku powinien więc wystarczyć. Tym, co oczywiście również ulepszono względem poprzedników, jest system operacyjny. Galaxy Tab S6 Lite działa pod kontrolą Androida 114 z One UI 6.1. Do zestawu dołączony jest rysik S Pen.

Premiera tabletu, tak samo, jak to było w przypadku wersji z 2022 roku, odbyła się bardzo po cichu. Model został dostrzeżony najpierw na rumuńskiej stronie producenta, a potem pojawił się też na brytyjskiej witrynie. Na obu jednak wciąż brakuje ceny, co oznacza, że rozpoczęcie sprzedaży nastąpi dopiero za jakiś czas.