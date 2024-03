Będzie potężny i rewolucyjny. Myśliwiec nowej generacji Szwecji odmieni lotnictwo

Szwedzki myśliwiec nowej generacji nadchodzi i ma odcisnąć piętno na całym lotnictwie wojskowym

Szwedzka Administracja Materiałów Obronnych (FMV) niedawno podjęła ambitny projekt, który podkreśla zaangażowanie Szwecji w rozwój własnych wojskowych zdolności lotniczych. Inicjatywa ta, mająca na celu skonceptualizowanie szwedzkiego samolotu myśliwskiego następnej generacji, obejmuje na tę chwilę kontrakty przyznane firmom Saab i GKN Aerospace. Oba kontrakty potrwają do końca 2025 roku i skupią się na rozwoju technologicznym zwłaszcza w systemach mocy i napędu, kładąc fundament pod przyszłość szwedzkich myśliwców.

Myśliwiec SAAB JAS 39 Gripen

Projekt ten to nie tylko postęp w technologii wojskowej, ale również strategiczny ruch mający na celu zachowanie szwedzkiej zdolności przemysłowej i ekspertyzy w systemach myśliwskich. Odbywa się równolegle z trwającymi ulepszeniami firmy Saab do samolotów Gripen C/D i Gripen E, co ma zapewnić Szwecji pozycję na czele technologii obronnej w dziedzinie lotnictwa.

Szczegółowych informacji na tę chwilę oczywiście brakuje, ale wedle zapewnień, ten myśliwiec następnej generacji będzie wizjonerski, a na dodatek będzie mógł poszczycić się kilkoma zaawansowanymi funkcjami, ustanawiając nowy standard w lotnictwie wojskowym. W grę ma wejść:

Technologia najnowszej generacji: oczekuje się, że samolot będzie wyposażony w najnowsze osiągnięcia technologii lotniczej, przesuwając granice tego, co jest obecnie możliwe.

Poprawione zdolności stealth: skupienie na technologii stealth ma na celu uczynienie samolotu bardziej ukrytego przed wrogimi czujnikami, co zwiększy jego zdolność do przetrwania we wrogim środowisku.

Zwiększone zdolności bojowe: myśliwiec będzie dysponował ulepszonymi systemami walki, zapewniając większą skuteczność bojową w swoich rolach misyjnych.

Myśliwiec SAAB JAS 39 Gripen

Współpraca między Saabem a GKN Aerospace nad systemami mocy i napędu podkreśla wyprzedzające podejście, uwzględniające zarówno obecne, jak i futurystyczne technologie. Ta inicjatywa prawdopodobnie doprowadzi do rozwoju naziemnych i powietrznych demonstratorów, mających na celu potwierdzenie sensu oraz potencjału stojącego za konkretnymi rozwiązaniami. Chociaż Szwecja nie posiada największej floty w porównaniu do największych graczy na arenie międzynarodowej, jej strategiczne skupienie się na wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii i zachowaniu ekspertyzy przemysłowej pozycjonuje przyszły myśliwiec jako potężną siłę na globalnej arenie zaawansowanych samolotów bojowych.