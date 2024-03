Turcja ma nowy pocisk. Uderzy swoją 70-kg głowicą cel oddalony o nawet 150 km

Pocisk Çakır to idealny przykład tego, jak Turcja buduje swoją potęgę

Turcja z powodzeniem przetestowała pocisk manewrujący Çakır CR (wariant Cruise Missile – pocisk manewrujący), co w gruncie rzeczy stanowi kamień milowy w państwowych zdolnościach precyzyjnego uderzenia z platform bezzałogowych. Tak się bowiem składa, że ten pocisk został wystrzelony z zaawansowanego drona latającego Akıncı, a więc w grę weszły dwie rodzime technologie Turcji właśnie, bo odpowiednio firmy Bayraktar oraz Roketsan. Słyszeliście zapewne o nich już nie raz, bo podczas gdy ta pierwsza słynie z dronów różnego rodzaju, ta druga opracowała całą masę różnego rodzaju uzbrojenia.

Czytaj też: Turcja ma ambitny plan. Wojsko kraju chce zaliczać się do nielicznych

Muhteşem ikili, harika sonuç 😍 AKINCI, milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında km uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu. Tebrikler BAYKAR & ROKETSAN 🚀🇹🇷

pic.twitter.com/KAfX7gYVs3 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) March 1, 2024

Turecka firma Baykar podkreśla przynależność drona Bayraktar Akinci do klasy HALE (High Altitude Long Endurance), co bezpośrednio odwołuje się do jego możliwości w myśl osiąganego pułapu i wytrzymałości w locie (niedawno przeleciał 7507 km podczas lotu trwającego prawie 26 godzin). Akinci mierzy kolejno 12,2 i 20 metrów, jeśli idzie o jego długość i rozpiętość skrzydeł, a do tego jest prawie dwa razy większy, co odbiło się na maksymalnej masie startowej, która wedle wstępnych ustaleń wynosi nie 700, a całe 5500 kilogramów, z czego ładunek bojowy może ważyć 1350 kg (niektóre źródła podają odpowiednio 6000 i 1500 kg).

Czytaj też: Turcja wzmacnia morską potęgę. Pierwsze dwa takie okręty weszły właśnie na służbę

Teoretycznie oznacza to, że taki bezzałogowiec Akinci może zabrać na pokład przynajmniej pięć mierzących 3,3 metra pocisków Çakır o wadze 275 kilogramów, lecąc z nimi przez całe tysiące kilometrów do celu, kiedy to będzie mógł wystrzelić je z bezpiecznego dystansu 150 km. Tyle bowiem wynosi zasięg tych manewrujących tureckich pocisków, które zostały zaprojektowane do zwalczania zagrożeń lądowych i morskich. Obecna w nich technologia śledzenia terenu pozwala im lecieć z prędkością od 0,75 do 0,85 Mach (919–1040 km/h) tuż nad powierzchnią Ziemi, co robi z nich idealną broń do unikania wrogich radarów.

Czytaj też: Turcja ma kolejnego wojskowego bezzałogowca, którym chce podbić świat

W chwili ataku pocisku Çakır główne skrzypce zaczyna odgrywać 70-kg głowica bojowa termobaryczna, odłamkowa lub penetracyjna. Oznacza to, że Turcja doczekała się właśnie znaczącego zwiększenia potencjału zdolności bojowych, mogąc przeprowadzać skuteczne ataki z wykorzystaniem swoich nowoczesnych dronów i pocisków nawet w ramach ryzykownych misji, które nie będą stawiać na szali życia jakiegokolwiek tureckiego pilota.