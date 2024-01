Turcja ma kolejnego wojskowego bezzałogowca, którym chce podbić świat

Szanse na MUM-T potwierdzone. Wojskowy bezzałogowiec ULAQ to kolejne oczko w głowie Turcji

Koncepcja MUM-T (Manned-Unmanned Teaming) reprezentuje synergiczną mieszankę systemów obsługiwanych przez człowieka i całkowicie bezzałogowych, która ma zmienić sposób prowadzenia działań wojskowych. W operacjach morskich koncepcja ta obejmuje koordynację jednostek kontrolowanych przez człowieka z autonomicznymi lub zdalnie sterowanymi dronami podwodnymi i nawodnymi, co ma na celu połączenie zalet ludzkiego sprytu z efektywnością maszyn, a tym samym zwiększyć ogólną wydajność operacyjną w zastosowaniach wojskowych i cywilnych.

MUM-T zwiększa efektywność operacyjną, umożliwiając jednoczesne wdrażanie jednostek załogowych i bezzałogowych dla bardziej kompleksowego pokrycia obszaru. Zmniejsza również ryzyko, dzięki możliwości wysyłania bezzałogowców w niebezpieczne rejony, na czym niewiele się traci, bo są one zaprojektowane do uzyskiwania wydłużonej wytrzymałości i zasięgu. Takie coś samo w sobie jest kluczowe dla zadań takich jak stała obserwacja w odległych lub trudnych środowiskach.

Dlatego właśnie ARES Shipyard i Meteksan Defence rozpoczęły rozwój ULAQ, a więc wszechstronnej rodziny bezzałogowców wodnych, które obejmują różne typy platform i ról. Pierwszych prezentacji doczekaliśmy się już w październiku 2020 roku, kiedy to 11-metrowy dron ULAQ chwalił się zasięgiem rzędu 400 kilometrów, prędkością do 65 km/h oraz możliwością pełnienia obserwacji zarówno w świetle dnia, jak i po zmroku z ciągłym dostępem do zabezpieczonej infrastruktury komunikacyjnej.

Oczywiście ULAQ może również wyrządzić znaczne szkody wrogim okrętom, a to dzięki dostępowi do czterech pocisków Cirit i dwóch przeciwpancernych pocisków kierowanych L-UMTAS od Roketsan.W grę wchodzi również zdalnie sterowany system uzbrojenia 12,7 mm, a nawet lekkie torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. W ogólnym rozrachunku udział ULAQ w ćwiczeniach NATO stanowi znaczący postęp w rozwijaniu bezzałogowców morskich, co samo w sobie podkreśla skuteczność MUM-T w podnoszeniu możliwości operacji bezpieczeństwa morskiego.