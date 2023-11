Turcja pokazała swoją nową broń. BARKAN to dron strzelający dronami, którego się nie spodziewaliście

Naziemny dron strzelający dronami latającymi – oto jak nowoczesną broń postrzega Turcja

Firma HAVELSAN słynąca z różnego rodzaju dronów, pochwaliła się swoim bezzałogowcem o nazwie BARKAN w nowej konfiguracji bez broni palnej, ale za to z wyrzutnią innych bezzałogowców. Ostatnio ta konfiguracja odniosła sukces na poligonie, udowadniając możliwość wystrzelenia amunicji krążącej, czyli dronów kamikadze. Test BARKAN to przełom w kategorii UGV, czyli naziemnych bezzałogowców, jako że zademonstrował jego zdolności do wystrzeliwania amunicji rozpoznawczej, nadzorującej i kamikadze.

To wydarzenie stanowi znaczący postęp w zdolnościach obronnych Turcji, prezentując duże kompetencje bezzałogowców w samodzielnym wykonywaniu złożonych misji. Zwłaszcza że wystrzelone przez BARKAN drony kamikadze mogą latać na dystanse do 15 kilometrów i osiągać wysokości rzędu 3000 metrów, co podkreśla zaawansowane technologiczne możliwości systemu.

Sama integracja dronów kamikadze w BARKAN nie tylko zwiększa jego wszechstronność operacyjną, ale również stawia tureckie systemy obronne jako pionierów na globalnym rynku obronnym. Tego typu połączenie otwiera bowiem nowe możliwości taktyczne i strategiczne, umożliwiając przeprowadzanie bardziej efektywnych i precyzyjnych operacji. Udany test BARKAN stanowi więc kluczowy kamień milowy w ewolucji autonomicznych systemów broni. Pokazuje potencjał UGV do działania w skomplikowanych i wymagających środowiskach, zapewniając nowy poziom wyrafinowania i efektywności w operacjach wojskowych.

Jako pierwszy UGV, który osiągnął taki sukces, BARKAN firmy HAVELSAN ustanawia nowy standard w sektorze. Ten sprzęt zapowiada zresztą nową erę w technologii wojskowej, gdzie bezzałogowe systemy takie jak BARKAN mają odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości obrony i wojny.