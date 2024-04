Energia odnawialna musi być dystrybuowana. Nowa sieć całkowicie to zrewolucjonizuje

Rozwój technologii pozwalających na czerpanie energii ze źródeł takich jak wiatr czy słońce sprawia, że równolegle musi postępować rozwój infrastruktury pozwalającej na dystrybuowanie i magazynowanie takich zasobów. O ile paliwa kopalne są bardzo stabilne i przewidywalne, tak w przypadku odnawialnych źródeł często zdarza się, że występują niedobory bądź nadwyżki.

Z tego względu inżynierowie chcieliby zapanować nad sytuacją i wierzą, że stworzenie sieci przyszłości mogłoby doprowadzić do sukcesu. Na czele całego projektu stanęli przedstawiciele Iowa State University wspierani przez ekspertów z innych placówek badawczych. Jak wyjaśniają, ich długofalowym celem będzie zyskanie pewności, że odpowiednia ilość energii elektrycznej jest wytwarzana i przesyłana do przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Problem jest bardzo prozaiczny, ale zarazem trudny do zwalczenia: nie da się kontrolować natężenia światła słonecznego ani siły, z jaką wieje wiatr. W takich okolicznościach to ludzie muszą dostosować się do natury, a nie odwrotnie. W ramach projektu MODERNISE ten cel ma zostać zrealizowany, a wsparcia finansowego udzielił już Departament Energii Stanów Zjednoczonych.

Energia odnawialna dystrybuowana z wykorzystaniem inteligentnej sieci mogłaby być zarządzana zdecydowanie skuteczniej niż miało to miejsce do tej pory

Tylko jak osiągnąć sukces? Kluczem do tego mają być algorytmy obliczeniowe oddelegowane do wykorzystywania połączonych miejsc produkujących energię. W skład tej sieci wejdą zarówno niewielkich rozmiarów farmy, jak i ogromne placówki obejmujące powierzchnie liczone w dziesiątkach hektarów. Jak dodają pomysłodawcy, konieczna będzie agregacja rozproszonych zasobów, tak, aby mieć bardziej niezawodną sieć przesyłową.

W takich okolicznościach możliwe będzie sprawowanie kontroli nad popytem i podażą oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych scenariuszy. A im wyższa przewidywalność, tym lepiej dla społeczeństwa. Taka inteligentna sieć może przeważyć na popularyzacji odnawialnych źródeł energii i zapewnienia im przewagi nad paliwami kopalnymi, takimi jak ropa, gaz ziemny czy węgiel.