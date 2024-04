Home Tech Coś nie pykło. Google rezygnuje ze swojego VPN-a

W październiku 2020 roku Google dodało do bogatej oferty swoich usług kolejną. Była to sieć VPN przeznaczona dla użytkowników pakietu Google One, mających abonament zawierający 2 TB przestrzeni dyskowej lub więcej. Trzy i pół roku – tyle istniała, zanim producent podjął decyzję o jej likwidacji. Dlaczego?