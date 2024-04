Elektryków wciąż przybywa. Te dane zdradzają, jak bardzo rozglądają się za nimi Polacy

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (dawniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) publikuje regularne raporty o stanie liczbowym elektryków w Polsce. Według najnowszych danych pod koniec marca 2024 roku flota pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV, battery electric vehicle) liczyła dokładnie 62 657 sztuk. Mowa tutaj zarówno o samochodach osobowych, jak i dostawczych oraz ciężarowych.

Liczba pojazdów osobowych BEV wyniosła 56 374 sztuki i była o 61 proc. większa niż przed rokiem. Niemniej liczba rejestracji nowych pojazdów wynosiła tylko 1705 sztuk, co jest wartością o 11 proc. niższą niż w analogicznym okresie 2023 roku. Mimo ciągłego zainteresowania elektrykami spada dynamika jego wzrostu.

Tesla okazuje się być najpopularniejszą marką samochodów elektrycznych w Polsce. W marcu 2024 roku najchętniej kupowany był Tesla Model 3

Ile jest elektryków w Polsce? Jakie modele najczęściej są sprzedawane?

PSNM przytacza w swoim raporcie także dane o najbardziej popularnych modelach pojazdów BEV, które zostały sprzedane w 2024 roku. Polacy najchętniej wybierali pojazdy Tesla Model 3 (388 sprzedanych sztuk), Tesla Model Y (236 sztuk) oraz Volvo EC30 (125 sztuk). Tesla, Audi i Volvo znajdują się na podium marek, które sprzedały najwięcej pojazdów w ostatnim czasie. Niemniej udział elektryków na rynku sprzedaży wciąż wynosi niewiele – w marcu 2024 roku było to 3,4 proc.

Równie ciekawie prezentuje się sytuacja na rynku wtórnym pojazdów. Tutaj dobrą bazą danych do analizy były ogłoszenia na portalu OTOMOTO. Na koniec ubiegłego miesiąca liczba ogłoszeń używanych BEV wynosiła 4335. Jest to duży wzrost względem marca roku ubiegłego (76 proc.). Tak czy owak w skali całego portalu liczba ogłoszeń elektryków stanowiła 1,1 proc. wszystkich ogłoszeń na OTOMOTO. Wygenerowały one 0,7 proc. odsłon na portalu.

Jakie pojazdy używane najczęściej sprzedawaliśmy w ostatnich tygodniach? Tutaj raport wskazuje dokładnie trzy modele samochodów osobowych: Nissan Leaf (356 ogłoszeń w marcu 2024 r. ze średnią ceną 68 329 PLN), BMW i3 (283 ogłoszenia ze średnią ceną 84 943 PLN) oraz Tesla Model 3 (179 ogłoszeń ze średnią ceną 148 202 PLN).