Iran pokazał światu nowy przeciwlotniczy system Bawar-373

System przeciwlotniczy Bavar-373 może szczególnie przydać się Iranowi

W momencie pisania tego tekstu wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Izrael zdecydował się zaatakować Iran swoimi dronami. Doszło do eksplozji, dlatego to prawie pewne, że część dronów lub pocisków musiało przedostać się przez irańskie systemy obrony przeciwlotniczej. Obrony, która obejmuje m.in. pokazany na paradzie udoskonalony system pocisków ziemia-powietrze Bavar-373.

Czytaj też: Izrael zestrzelił irański pocisk w przestrzeni kosmicznej. To pierwszy taki przypadek

لحظه عبور تلار (TELAR) (پرتابگر به همراه رادار) سامانه پدافندی برد بلند باور 373 در رژه روز ارتش



تاکنون رادار تلار این سامانه بطور واضح و از نزدیک دیده نشده اما در تصاویری که از لحظه شلیک موشک آن منتشر شده، سایه‌ی دکل رادار دیده شده و سپس دوباره سانسور شده است. pic.twitter.com/j3NJJP2EQ0 — Military Tweet | توئیت نظامی (@Military_Tweet1) April 17, 2024

Bavar-373 to irański system rakiet ziemia-powietrze dalekiego zasięgu, który doczekał się stanu operacyjnego w sierpniu 2019 roku. Jest zaprojektowany do neutralizowania zagrożeń powietrznych takich jak samoloty, drony i pociski balistyczne. W swojej najnowszej wersji jest teraz zdolny do zwalczania celów powietrznych na dystansach ponad 300 kilometrów, do czego zaliczają się pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Po takim ulepszeniu system ten może teraz wykrywać do 100 celów, śledzić jednocześnie 60 z nich i angażowania sześć jednocześnie, wykorzystując najnowszą wersję pocisków na paliwo stałe, Sayyad 4B, co zwiększa jego zdolności przechwytywania.

Czytaj też: Iran i jego bronie. Sprawdziłem, czym chwaliło się państwo w ostatnich latach

Zarówno system Bavar-373, jak i pocisk Sayyad-4B odzwierciedlają postępy Iranu w technologii wojskowej i jego starania o samowystarczalność w zdolnościach obrony powietrznej. Sam system można opisać w kilku punktach:

Maksymalny zasięg wykrywania : do 320 kilometrów

: do 320 kilometrów Wykrywanie jednoczesne : do 300 celów na raz

: do 300 celów na raz Zdolność zaangażowania : do sześciu celów jednocześnie

: do sześciu celów jednocześnie Zdolność przeciwdziałania technologii stealth: tak

Z kolei pocisk Sayyad-4B, czyli nowoczesnych kluczowy składnik irańskich zdolności obrony powietrznej, wyróżnia się:

Zasięg operacyjny : do 300 kilometrów.

: do 300 kilometrów. Maksymalna prędkość : do Mach 8

: do Mach 8 System naprowadzania: półaktywne naprowadzanie radarowe dla najwyższej precyzji w końcowej fazie przechwycenia

Czytaj też: Iran zaskoczył właśnie cały świat. Pociski wzniosły się w przestworza w wyjątkowy sposób

Ostatnia parada wojskowa w Iranie nie tylko zademonstrowała zdolności obronne kraju, ale także podkreśliła jego technologiczne postępy w obronności powietrznej. System Bavar-373 oraz pocisk Sayyad-4B stanowią znaczące kroki w kierunku celu Iranu, jakim jest samowystarczalność w technologii wojskowej.