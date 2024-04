Nowe drony Ukrainy automatycznie zsyłają śmierć i zniszczenie na wrogów

Ukraina wprowadziła nowe drony kamikadze na front

Ukraina wprowadziła nowy typ drona kamikadze na front, który okazał się skuteczny przeciwko rosyjskim systemom obrony powietrznej. Nie są to po prostu “kolejne bezzałogowce latające” o nijakim charakterze, a jeszcze bardziej rozwinięte drony samobójcze, które doczekały się zaawansowanych funkcji. Nie wiemy, jak wyglądają, ale wedle doniesień mają przypominać m.in. rosyjskie drony Łańcet czy izraelskie HERO-400.

Drony Łańcet

Wedle nieoficjalnych informacji te drony są wyposażone w zaawansowane funkcje automatycznego śledzenia celów, co umożliwia im autonomiczne lokalizowanie i niszczenie rosyjskich systemów przeciwlotniczych. Jak skutecznie? Najwyraźniej bardzo, bo już do tej pory te drony zostały użyte do atakowania i neutralizowania zaawansowanych rosyjskich systemów przeciwlotniczych pokroju Buk oraz Tor, co zresztą możecie obejrzeć poniżej na nagraniu, które ukazuje ich działanie.

Drony te mają realizować misje ataku autonomicznie, co obejmuje zarówno lokalizowanie, jak i kierowanie się prosto na cele w samobójczym ataku. Ponoć nie są im straszne nawet zaawansowane rosyjskie systemy walki elektronicznej, a więc największe zagrożenie, z którym aktualnie muszą sobie radzić wojskowe bezzałogowce na całym świecie.

To wszystko sprawia, że wykorzystanie tych zaawansowanych dronów samobójczych oznacza strategiczną ewolucję w podejściu wojskowym Ukrainy, a to zwłaszcza w zdolności do autonomicznego angażowania i neutralizowania ruchomych i chronionych celów. Ta zdolność nie tylko zwiększa zasięg operacyjny i elastyczność sił ukraińskich, ale również stanowi poważne wyzwanie dla skuteczności tradycyjnych systemów obrony powietrznej.