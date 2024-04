Wojsko Polskie ma nowy sprzęt. Na Legwan wydamy całe 1,2 mld zł

Pojazdy Legwan, czyli jak Wojsko Polskie wzmacnia zdolności rozpoznawcze

16 kwietnia do portu przybył statek z pierwszymi pojazdami Legwan, których to produkcję realizuje południowokoreańska firma Kia. Nowy sprzęt nie trafi jednak prosto w ręce żołnierzy, bo najpierw czeka go wizyta w zakładach polskiej firmy Rosomak, w których to pojazdy doczekają się finalnej konfiguracji oraz dostosowania do możliwości pełnienia służby w Wojsku Polskim. Taki proces polonizacji jest o tyle ważny, że da m.in. początek lokalnej produkcji komponentów, co zapewni, że pojazdy nie będą utrapieniem w razie konieczności konserwacji, napraw czy modernizacji.

Realizując cel kontraktu podpisanego w sierpniu 2023 r. z @AgencjaUzbr na dostawę lekkich pojazdów rozpoznawczych LPR 4×4 dla Wojska Polskiego🇵🇱, po kilku tygodniach podróży morskiej, #Legwan|y dopłynęły do Gdańska i są już w #Rosomak|u.#pgz #Rosomak @MAPGOVPL @MON_GOV_PL pic.twitter.com/WjkhZn9JGB — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) April 16, 2024

Warto podkreślić, że Legwan to nie całkowicie nowe pojazdy, bo bazują one na platformie Kia KLTV, która jest w pełnej produkcji od 2016 roku. Przez ostatnie lata wykazała już swoją wszechstronność, a obecnie jest używana przez siły zbrojne Republiki Korei i Mali, uczestnicząc w misjach pokojowych ONZ w Libanie i Sudanie Południowym, a dodatkowo wspierając operacje przeciwpowstaniowe. Innymi słowy, Legwan to sprzęt sprawdzony, który dla Wojska Polskiego będzie na wagę złota, a to dlatego, że zastąpią część przestarzałych pojazdów Honker, a dodatkowo uzupełnią flotę pojazdów rodziny HMMWV, M-ATV, Cougar oraz Waran.

W sierpniu 2023 roku Agencja Uzbrojenia podpisała 1,2-miliardowy kontrakt na 400 pojazdów Legwan w wersji K153 z konsorcjum złożonym ze spółek PGZ i Rosomak, które mają zostać dostarczone do końca bieżącej dekady. Nie oznacza to jednak, że aż czterysta pojazdów tego typu zaliczy podróż morską, bo w praktyce większość z nich będzie produkowana lokalnie w Polsce między 2024 a 2030 rokiem. Odpowiedzmy więc na pytanie, co dokładnie zapewnią naszym żołnierzom Legwany?

Pojazdy Legwan LRV są wyposażone w silnik o mocy 225 koni mechanicznych i 8-biegową automatyczną skrzynię biegów. Posiadają napęd 4×4 i niezależny system zawieszenia na obu osiach, co zwiększa ich mobilność i zdolność do poruszania się w trudnym terenie. Pojazdy są opancerzone do poziomu STANAG 4569 poziom 1, oferując ochronę przed pociskami karabinowymi, a pod względem uzbrojenia, mogą być wyposażone w wieżyczkę na dachu z opcją montażu karabiny maszynowego kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm lub granatnika 40 mm.

Wprowadzenie pojazdów Legwan LRV do Polskiej Armii stanowi strategiczne wzmocnienie polskich zdolności rozpoznawczych i operacyjnych. Ruch ten jednak nie tylko wzmacnia infrastrukturę obronną Polski, ale także odzwierciedla rosnącą współpracę wojskową między Polską a Koreą Południową. Jednak tylko czas pokaże, jak Legwany wypadną w praktyce.