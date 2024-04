OnePlus 10T z kilkoma nowościami ułatwiającymi życie

Debiutujący w 2022 roku OnePlus 10T to solidny średniak, który nadal ma bardzo dużo do zaoferowania, zwłaszcza w kwestii aparatów oraz wydajności. Dzięki najnowszej aktualizacji tych plusów tylko przybędzie, bo producent przygotował kilka przydatnych ulepszeń w ramach kompilacji CPH2415_14.0.0.701(EX01), wprowadzającej na pokład smartfona OxygenOS w wersji 14.0.0.700/14.0.0.701.

Czytaj też: iOS 18 ulepszy niektóre z popularnych aplikacji na iPhone’ach. Co szykuje Apple?

Co nowego przygotowano dla OnePlus 10T?

Pierwszą z udostępnionych przez OnePlus zmian, jest możliwość zrobienia „częściowego zrzutu ekranu” za pomocą inteligentnego paska bocznego. To bardzo przydatna funkcja, bo chyba każdemu nie raz się zdarzyło, że po wykonaniu zrzutu ekranu musiał jeszcze przycinać obraz, by pozostawić tylko ten fragment, który był potrzebny. Przypisanie tej funkcji do inteligentnego paska bocznego ułatwia cały proces. Dodatkowo w aplikacji Zdjęcia pojawia się opcja tworzenia kolarzy bez ramek, co z kolei zapewnia nam większą elastyczność w edycji zdjęć.

Czytaj też: Najpierw iOS, teraz iPadOS. Unia Europejska wymusza kolejne zmiany

Kolejnym usprawnieniem jest możliwość regulacji głośności dla poszczególnych aplikacji. Świetna sprawa dla każdego, kto wykonuje kilka czynności jednocześnie. Bez problemu będzie można odtwarzać muzykę podczas grania w grę czy innych czynności, bo jedne aplikacje będziemy mogli ściszyć, podczas gdy inne pogłośnić, dostosowując poziomu dźwięku do własnych preferencji. W aktualizacji pojawił się także nowy skrót do uruchamiania latarki. Jedyne, co musimy teraz zrobić, to nacisnąć i przytrzymać przycisk zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie.

OnePlus wprowadził też usprawnienie odblokowywania ekranu. Będzie można zrobić to za pomocą odcisku palca bez wcześniejszego wybudzania ekranu. Na tym jeszcze nie koniec, bo producent dodał również wyszukiwanie rozmyte, które pozwala na rozpoczęcie wyszukiwaniu po wpisaniu pierwszej litery nazwy aplikacji na pasku zadań, co skraca czas, jaki musieliśmy wcześniej poświęcić na tę raczej prozaiczną czynność.

Czytaj też: Android 15 rozwiąże problem przytłaczających powiadomień

W najnowszej aktualizacji nie zapomniano o poprawkach zabezpieczeń Androida z kwietnia 2024 roku, usprawnieniach w zakresie ogólnej stabilności systemu oraz wydajności urządzenia. Jak więc widzicie, zmian jest całkiem sporo i choć nie znajdziemy tutaj jakichś wielkich, rewolucyjnych nowości, jest to aktualizacja, którą naprawdę warto zainstalować. Obecnie jest ona udostępniania na niewielkiej partii modeli OnePlus 10T, jednak to kwestia czasu, aż producent wdroży ją u wszystkich. Niecierpliwi zawsze mogą sprawdzić jej dostępność przechodząc do Ustawienia > Informacje o urządzeniu > OxygenOS > Sprawdź aktualizację.